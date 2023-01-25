В Италии указали на необходимость восполнения запасов оружия из-за поставок Киеву

Военная помощь Украине требует замены собственных запасов вооружений. Об этом 25 января заявил глава минобороны Италии Гвидо Крозетто, выступая в парламенте.

Он отметил, что в настоящее время ни одна страна не способна сократить собственные оборонные расходы. По его словам, необходимо исключить статью о военных затратах из положений европейского Пакта стабильности и роста, которая предусматривает ограничения на дефицит бюджета и размер национального долга.

«Это чисто техническое решение <...> это означало бы, что не было бы этой конкуренции между видами расходов, — сказал Крозетто. Он указал, что ни одна страна в ЕС не может сократить расходы на оборону, потому что необходимо компенсировать то, что передали Украине.

Крозетто также напомнил о том, что в 2014 году страны-члены НАТО приняли обязательство об увеличении оборонных расходов до 2% от ВВП.

13 января Крозетто сообщил, что Италия помогает Киеву на основе нужд украинской армии, Рим не подвергается давлению со стороны третьих государств, в том числе США.

В начале января министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал о том, что Рим обсуждает с Парижем отправку Киеву систем противовоздушной обороны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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