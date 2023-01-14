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Италия опровергла давление по поставкам оружия Украине со стороны США

Глава минобороны Италии опроверг наличие давления по поставкам оружия Украине со стороны США
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tech. Sgt. Patrick Evenson
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Италия организовывает военную помощь Украине на основе нужд украинской армии, Рим не подвергается давлению со стороны третьих государств, в том числе Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил в пятницу, 13 декабря, глава минобороны республики Гуидо Крозетто.

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«Я видел в СМИ информацию на тему ЗРК SAMP-T, которая полностью выдумана. Правительство в плане помощи Украине не подвергалось давлению со стороны кого-либо, в том числе США», — приводит его слова агентство Adncronos.

О том, что Италия намерена отправить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса действия Surface-to-Air Missile Platform/Terrain (SAMP/T), в СМИ сообщили ранее в этот день. При этом, как указывало издание RID со ссылкой на осведомленные источники, на одобрение поставок военной техники оказала влияние американская сторона.

Отмечалось также, что для отрасли военной промышленности Италии поставка SAMP/T Киеву — это «хорошая новость, особенно с точки зрения экспорта, поскольку теперь можно смело сказать, что система будет проверена в боевых условиях».

Страны Запада усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Как отмечал прежде глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных.

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