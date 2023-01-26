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Мишустин сообщил о продлении действия разрешений для предприятий в ряде сфер

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин 26 января на заседании правительства сообщил, что действие ранее полученных предприятиями разрешений продлено до конца 2023 года.

Он отметил, что решение касается таких сфер, как транспорт, экология, связь, телерадиовещание, промышленная безопасность, оборот ветеринарных лекарств и кормовых добавок.

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«От организаций не потребуется никаких дополнительных шагов, государственные органы сами внесут изменения», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что оформление лицензий будет бесплатным.

В конце декабря 2022 года правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год.

В октябре Мишустин отмечал, что российское правительство намерено продлить часть мер поддержки бизнеса в период санкций на весь 2023 год.

Вместе с тем еще в июне президент России Владимир Путин заявил, что пришло время навсегда отказаться от ряда проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. В частности, он потребовал «не подводить под статью» бизнес, который работает без лицензий после их отзыва западными партнерами.

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