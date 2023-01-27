Спортивные выходные с «Известиями»

Бокс

Вечер профессионального бокса в Лондоне. Артур Бетербиев — Энтони Ярд

Наибольшие успехи среди профессионалов в последние годы российские боксеры демонстрируют в полутяжелой весовой категории, где безраздельно властвуют Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Бетербиев владеет тремя чемпионскими поясами — по версиям WBC, IBF и WBO. И теперь 38-летнему россиянину предстоит отстаивать эти титулы с очень сильным британцем Энтони Ярдом, который уже однажды претендовал на пояс WBO, но проиграл Сергею Ковалеву. Бой с Бетербиевым будет главным в рамках боксерского вечера в Лондоне. В случае победы Артура не исключена его скорая встреча уже с Биволом за звание абсолютного чемпиона.

28 января, 23:00. Стадион «Уэмбли» (Лондон, Великобритания). Прямые трансляции на ESPN+ и BT Sport Box Office

Теннис

Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Полуфиналы и финал

Фото: REUTERS/Hannah Mckay

В Мельбурне подходит к концу первый в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису. Уже наступает пора полуфиналов, и в мужском одиночном разряде борьбу за трофей продолжает россиянин Карен Хачанов. Рано утром 27 января по московскому времени ему предстоит битва с греческим теннисистом четвертой ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Вслед за ними на корт выйдут фаворит турнира серб Новак Джокович и американец Томми Пол. Победители этих пар сыграют друг против друга 29 января в финале, по итогам которого станет известен обладатель трофея.

27 января, полуфиналы: 06:30, Хачанов – Циципас; 11:30, Джокович – Пол. 29 января, 11:45, финал. Стадион «Мельбурн Парк» (Мельбурн, Австралия). Прямые трансляции на сайте ATP

Шахматы

Турнир «Шахматные звезды – 2023»

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В условиях тотального бана российского спорта редко можно увидеть турниры с участием наших представителей. И еще реже кто-то из-за рубежа приезжает на мероприятия, организованные на территории России. Турнир «Шахматные звезды – 2023» — одно из немногих исключений. Он идет всю нынешнюю неделю в Подмосковье. Помимо ведущих российских гроссмейстеров Сергея Карякина, Александра Грищука и Александры Горячкиной в нем участвует такие звезды мировых шахмат, как Теймур Раджабов из Азербайджана, Франсиско Вальехо Понс из Испании, Рануак Сандхвани из Индии, и многие другие.

28 января, 19:00, блиц. «Крокус Сити Холл» (Красногорск). Прямые трансляции на канале «Crestbook Шахматы»

Фигурное катание

Чемпионат Санкт-Петербурга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отстранение российских спортсменов от международных соревнований привело к тому, что наши внутренние турниры по фигурному катанию по составу и интересу к ним не сильно уступают топовым стартам вроде этапов Гран-при или чемпионата Европы. В эти дни, когда в финском Эспоо проходит континентальное первенство без наших фигуристов, зрители могут найти ему альтернативу в виде чемпионата Санкт-Петербурга.

Даже столь локальное региональное мероприятие имеет высокий статус из-за наличия в городе мощной школы, которую представляет целая группа звезд. Большинство из них выступит в выходные. В женском одиночном катании на лед выйдет чемпионка мира – 2015 Елизавета Туктамышева, у мужчин — чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев и серебряный призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда, в парном катании — чемпионы Европы-2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также бронзовые призеры Олимпиады-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

28 января, короткие программы: 12:00–15:15, женщины; 15:30–18:30, мужчины; 18:45–19:45, пары; 20:00–20:30, танцы на льду. 29 января, произвольные программы: 10:00–12:45, женщины; 13:00–15:45, мужчины; 16:00–17:00, пары; 17:15–18:00, танцы на льду. Ледовая арена Академии фигурного катания (Санкт-Петербург)

Биатлон

Кубок Содружества. Пятый этап

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Вторую неделю подряд в белорусских Раубичах проходит главное соревнование среди местных и российских биатлонистов. Это будет предпоследний этап Кубка Содружества, ставшего в нынешнем сезоне ключевым турниром для спортсменов двух отстраненных от международных стартов сборных. Вновь на трассу выйдут лучшие представители России и Белоруссии. Этап начался 26 января с мужского спринта. Затем пройдет женский спринт, а в выходные участников ждет гонка преследования и масс-старт.

27 января, 11:00, спринт, женщины. 28 января, гонка преследования: 11:00, мужчины; 14:00, женщины. 29 января, масс-старт: 12:10, мужчины; 14:00, женщины. Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» (Минск, Белоруссия). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»