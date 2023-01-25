Матч над сеткой: сможет ли Хачанов выйти в финал Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев не смог составить компанию Карену Хачанову в полуфинале Australian Open – 2023. 25-летний москвич в трех сетах уступил главному фавориту турнира Новаку Джоковичу. Впрочем, благодаря выходу в четвертьфинал и раннему вылету Рафаэля Надаля россиянин вернется в топ-5 мирового рейтинга в понедельник, 30 января. Хачанов гарантировал себе возвращение в топ-15, но Карен сейчас находится в такой потрясающей форме, что вполне способен побороться и за победу в турнире «Большого шлема», считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Русско-сербская дружба

В прошлом году Рублев и Джокович обменялись победами. Андрей забрал у легенды титул в родном Белграде, повесив «баранку» в решающем сете. Новак взял убедительный реванш на групповом этапе Итогового турнира ATP в Турине, уступив всего пять геймов. В этот раз практически все эксперты сошлись во мнении, что у россиянина вновь практически нет шансов на успех. Дело в том, что на предыдущей стадии Джокович потратил минимум сил в игре с Алексом де Минауром, а Рублев более трех с половиной часов сражался с Хольгером Руне. Отыграл два матчбола, а на решающем тай-брейке уступал 0:5 и 3:7.

С другой стороны, Андрей уже превзошел свой прошлогодний результат на Australian Open (третий круг), поэтому мог играть в четвертьфинале без лишнего давления. Плюс не стоит забывать про травму левого бедра оппонента, которая беспокоит его с турнира в Аделаиде. Правда, после матча с де Минауром Джокович сказал, что чувствовал себя фантастически, отметив прогресс в восстановлении. Рублеву он выдал несколько комплиментов, но дал понять, что не сомневается в своем превосходстве: «Андрей уже несколько лет стабильно стоит в топ-5, топ-10. Невероятно мощный, особенно с подачи и форхенда. Очень взрывной игрок. Немного как де Минаур. Надеюсь, результат будет таким же».

В итоге надежды или прогноз Новака сбылись практически на 100%. Как и австралиец, Рублев не смог сделать брейк, хотя и заработал пять брейк-пойтов (у де Минаура — ноль). Алексу удалось выиграть пять своих подач, Андрею — семь. Немного, чтобы проходить в полуфинал, но Новак сейчас показывает такую мощную игру, что вряд ли его вообще кто-то способен остановить в походе за десятым «Шлемом» в Мельбурне.

— У Рублева не было никаких шансов, — рассказал «Известиям» четвертьфиналист Australian Open – 1988, первый советский теннисист, выигравший турниры серии «Мастерс» Андрей Чесноков. — Суть не в том, что Рублев играл плохо, а в том, что Джокович играет нереально сильно. Не знаю, кто может остановить его на сегодняшний день. Джокович — главный фаворит Australian Open – 2023. В 35 лет он показывает лучший теннис в своей карьере. Играет здорово и очень грамотно.

Отметим, что сербские болельщики после матча собрались у центрального стадиона Australian Open и кричали про дружбу России и Сербии. У них были флаг России с портретом президента Владимира Путина, а также флаг ДНР. Один мужчина был в футболке с буквой Z.

Для Джоковича это будет десятый полуфинал Australian Open в карьере. В девяти предыдущих случаях он брал титул. В этот раз в полуфинале его ждет американец Томми Пол.

Прервать традицию

В другом полуфинале россиянину Карену Хачанову будет противостоять четвертая ракетка мира Стефанос Циципас. Вице-чемпион Олимпиады-2020 второй раз подряд вышел в 1/2 финала турниров «Большого шлема». На US Open – 2022 он в четырех сетах уступил норвежцу Касперу Рууду.

Благодаря такой стабильности в «живом» рейтинге ATP Карен сейчас 13-й (Даниил Медведев — 12-й). Чтобы подняться еще выше, нужно постараться пройти Циципаса.

— Карен сейчас играет хорошо, — продолжил Андрей Чесноков. — Отлично двигается и держит корт. Он набрал форму и приобрел уверенность. Должен быть интересный матч против Циципаса, в нем есть интрига. У Карена очень хорошие шансы.

Пока в их противостоянии все пять партий остались за греком. Хороший момент, чтобы прервать неудачную серию.

— Оба теннисиста подходят к полуфиналу в хорошей форме, — подтвердил «Известиям» вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко. — Карен показывает разнообразную игру на протяжении длительного времени. Все его матчи, и в Мельбурне, и до этого, показывают его потенциал и готовность обыгрывать любых соперников. В принципе, точно так же, как и у Стефаноса. На мой взгляд, здесь трудно что-то предсказывать. Шансы 50 на 50. Очень многое будет зависеть от того, какой у них будет настрой перед игрой.

Циципас в четвертьфинале обыграл чеха Иржи Легечку — 6:3, 7:6 (7:2). Хачанов победил американца Себастьяна Корду. Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:0, после того как Корда отказался продолжить встречу.

По числу попаданий в 1/2 финала турниров «Большого шлема» Карен сравнялся с Михаилом Южным. Чаще в полуфиналах играли Николай Давыденко (4), Даниил Медведев (5), Евгений Кафельников (6) и Марат Сафин (7).