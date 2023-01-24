Доска в почете: кто выиграет 15 млн рублей на «Шахматных звездах – 2023»

Международный турнир «Шахматные звезды», который второй год проводится в московском Vegas City Hall, приобрел новых топовых участников, а также увеличил и без того внушительный призовой фонд. Соревнования пройдут по рапиду (24–26 января) и блицу (28 и 30 января). Параллельно со взрослым турниром второй год подряд состоятся и детские соревнования. За 15 млн рублей поборются такие выдающиеся игроки, как Сергей Карякин, Александр Грищук, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, и другие российские гроссмейстеры. А еще самая молодая в истории чемпионка мира по блицу из Казахстана, пятикратный чемпион Испании, обладатель Кубка мира из Азербайджана и представитель Индии, ставший гроссмейстером в 13 лет.

Всех удивить

Впервые турнир «Шахматные звезды» проходил минувшей осенью (30 сентября — 5 октября). Его победителем стал 24-летний россиянин Владислав Артемьев. Сначала он стал первым в соревнованиях по быстрым шахматам, а затем вторым в блице. Второе место в общем зачете занял Сергей Карякин (пятое место в рапиде, первое — в блице), замкнул тройку представитель Азербайджана Теймур Раджабов (второе и пятое место).

Все участники отметили плотную борьбу, а также высокий уровень организации. Получили удовольствие и многочисленные зрители, которые давно не видели живые шахматы экстра-класса в столице России. В конце 2019 года в Москве проходил чемпионат мира по рапиду и блицу. Затем началась пандемия, а потом ухудшились геополитические отношения.

— Начиная работать над первым турниром, мы не ожидали, что результат получится настолько масштабным, — признал генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов. — Сильнейшие гроссмейстеры мира, блестящая организация, которую отметили все участники, сотни тысяч зрителей онлайн и на площадках, десятки зрелищных партий — «Шахматные звезды – 2022» прошли на самом высоком уровне. Мы уверены, что очередной турнир станет еще ярче. В 2023 году нас снова ждет большой праздник, и мы приглашаем всех поклонников шахматного спорта к нему присоединиться.

В 2022 году на турнире играли также две представительницы прекрасного пола — титулованные российские шахматистки Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Тогда они не смогли показать свою лучшую игру во многом из-за того, что выступали в Москве сразу же после Гран-при ФИДЕ в Казахстане. Без отдыха. На этот раз Лагно и Горячкина, которые отлично играют в быстрые шахматы, наверняка составят конкуренцию мужчинам.

То же самое можно смело сказать и про Бибисару Асаубаеву. Представительница Казахстана два года подряд выигрывала чемпионат мира по блицу. И если в 2021 году ее успех в Варшаве (серебро в рапиде и золото в блице) был во многом эффектом неожиданности — никто не ждал от нее такого прорыва, то победа в декабре 2022 года в Алма-Ате стала доказательством мужества и силы воли.

На родной земле все вокруг ждали от Бибисары только победы, но первые три дня у нее никак не шла игра в рапиде (13-е место), да и блиц поначалу не складывался. Асаубаева закончила первый день с шестью очками, прилично отставая от лидеров, но взяла себя в руки и выдала блестящую победную серию. На финише турнира она выиграла пять партий подряд. Не исключено, что и в Москве Асаубаева сможет всех удивить.

Эмоции и азарт

Это справедливо и в отношении серебряного призера Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной Индии Раунака Садвани. В прошлый раз 16-летний гроссмейстер занял четвертое место, в том числе обойдя 14-го чемпиона мира Владимира Крамника. В этот раз один из главных талантов нового поколения готов ворваться в топ-3.

Хотя конкуренты у вышеперечисленных игроков будут очень серьезные. Фаворитами турнира можно смело назвать чемпионов мира по быстрым шахматам и блицу Сергея Карякина и Александра Грищука. Последний пропустил «Шахматные звезды – 2022» из-за болезни (его заменил Александр Морозевич). Также стоит выделить полуфиналиста чемпионата мира – 2004, обладателя Кубка мира – 2019 Теймура Раджабова и прошлогоднего победителя Владислава Артемьева, который доказал свой высокий уровень на чемпионате мира – 2022. В Алма-Ате он вошел в топ-10 в обеих дисциплинах.

— Очень люблю и быстрые шахматы, и блиц, даже больше, чем «классику», — рассказал «Известиям» Владислав Артемьев. — Мне импонирует, что в быстрой игре очень велика именно спортивная составляющая, особенно когда остается мало времени. Тут и эмоции, и азарт — такое интересно и игрокам, и зрителям. Поэтому я с нетерпением жду начала турнира. В прошлый раз мне удалось победить, сыграв много интересных партий.

Особенностью турнира станет тот факт, что юные игроки, которые только начинают свой путь в больших шахматах, окажутся рядом со звездами первой величины. Это придаст турниру атмосферу большого шахматного фестиваля. Отметим, что среди сотни счастливчиков, прошедших три квалификационных отбора, определятся 24 победителя в четырех возрастных группах. Также у ребят будет возможность побывать на мастер-классах и сеансе одновременной игры с участием гроссмейстеров 29 января.

Вход на турнир бесплатный. Для этого нужно только зарегистрироваться по ссылке. Также зрители смогут следить за ходом турнира онлайн — в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

Комментаторами взрослых турниров выступят тренер претендента на звание чемпиона мира Яна Непомнящего Владимир Поткин и один из главных популяризаторов игры в России Сергей Шипов. Детские партии прокомментирует гроссмейстер Мария Фоминых.