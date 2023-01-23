Тройка золотая: Лариса Куклина доминировала на Кубке Содружества

Абсолютной героиней этапа Кубка Содружества по биатлону, проходившего в Раубичах с 19 по 22 января, стала россиянка Лариса Куклина. После Нового года ее просто не остановить. В Белоруссии 32-летняя спортсменка выиграла все три гонки — спринт, преследование и масс-старт. А незадолго до этого была первой в суперспринте на этапе Кубка России в Рыбинске. У мужчин россияне одержали две победы. Отличились Эдуард Латыпов и Василий Томшин , который на финише красиво разобрался с лидерами белорусской сборной. Единственной гонкой, упущенной россиянами, стал спринт — его выиграл Дмитрий Лазовский.

Фактор Каминского

Лариса Куклина свое преображение по ходу нынешнего сезона связывает с переходом в группу тренера Юрия Каминского. До этого прославленный специалист тренировал только мужчин, однако в подготовительный период к команде присоединилась Куклина.

— Почему у Ларисы произошел такой прорыв? Тут много причин, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Юрий Каминский. — Она отошла от последствий ковида. В ходе добавила. А в техническом плане и так была неплоха. Лариса — такая спортсменка, которая умеет слушать. Самым главным в масс-старте была стрельба. Она выдержала. Она же единственная, кто отстреляла на ноль? Вот, показала себя во всей красе.

Сама Лариса призналась, что слишком рано расслабилась в масс-старте и чуть не упустила хет-трик. Когда она уходила с последнего огневого рубежа лидером, поверила, что уже выиграла, но соперницы ее чуть не нагнали. Второе и третье места тоже достались россиянкам — Елизавете Каплиной и Екатерине Носковой.

— Я расслабилась, — призналась спортсменка. — Когда ушла на последний круг и первый подъем, мне крикнули, что 24 секунды у второго места. Когда шли последний подъем, я услышала стук палок. Оборачиваюсь, а девочки уже рядом. Хорошо, что удержала лидерство. Секрет моей формы? Я думаю, здесь в совокупности сыграли большую роль тренировки на Семинском перевале, подход к тренировкам, как Юрий Михайлович [Каминский] предложил. Плюс со мной была дочка. И психологически я отдохнула, была счастлива. Сбор прошел на одном дыхании. И я думаю, это всё в совокупности сыграло. То, что стала отходить череда неудач с болезнями, с травмами. Да, и Каминский в меня верит. Даже порой когда я на тренировках могу сказать, что я вот это не могу или это не получается, он всегда говорит, что нет такого слова «не получается». Просто здесь вот так сделаем, а это вот так.

Также спортсменка объяснила, как смогла справиться со стрельбой.

— На масс-старте ветер позволял сработать. И к тому же ночью плохо спала, не выспалась, было сонное состояние. Именно для стрельбы этот момент хорошо сыграл, когда нервная система расслаблена, — отметила она.

Успехи Латыпова и Томшина

Другим спортсменом группы Каминского, который выиграл старт в Раубичах, стал Эдуард Латыпов. В спринте призер Игр-2022 в Пекине был третьим с двумя промахами (вторым был Даниил Серохвостов, первым — белорус Дмитрий Лазовский). За эти ошибки на рубеже ему досталась порция критики от тренера. В пасьюте Латыпов, можно сказать, исправился. У него не получилась первая стойка, однако на последнем рубеже, на который он пришел одновременно с Каримом Халили, Эдуард отработал чисто. Вторым стал Лазовский, третьим — Василий Томшин.

— Долго шел к этой победе, — рассказал Латыпов. — Столько гонок был рядом. Сейчас всё получилось, сошлось. Выгляжу уставшим? Честно, я всегда наслаждаюсь гонками. Это на первый взгляд кажется, что нет. Мы бегаем, получаем удовольствие, хоть это тяжелый вид спорта. Эмоции, которые получаешь на гонках, непередаваемые, чувство адреналина. Да, бывают досадные моменты, но они не уменьшают радости от гонок.

В масс-старте, правда, Латыпов занял только восьмое место. У белорусов были хорошие шансы победить, но их всех переиграл россиянин Василий Томшин. Он уходил с последнего рубежа первым с преимуществом в 8 сек. сразу от трех биатлонистов Белоруссии — лидера общего зачета Кубка Содружества Антона Смольского, победителя спринта на этапе в Раубичах Дмитрия Лазовского и Никиты Лобастова. Соперники почти сразу приблизились к россиянину, и казалось, что съедят его на финише. Но Василий всё рассчитал.

— На самом деле, когда я понял на первом подъеме, что мне от ребят не оторваться, что они в любом случае меня догонят, задача была уже продержаться с ними до финиша. Я трезво оцениваю свой ход по дистанции. И цель была всё забрать на финише. Понимал ли я, когда нужно начинать атаковать? У меня было два варианта. Первый — сделать небольшой отрыв на подъеме, что и произошло. Второй — если не удастся сделать отрыв, тогда уже за 50 м до финиша разбираться.

Несмотря на победы россиян, в Кубке Содружества продолжает лидировать призер Игр-2022 Антон Смольский (1151 балл), вторым идет Антон Бабиков (1112), третьим — Эдуард Латыпов (1097). Топ-5 замыкают Халили (1042) и Лазовский (1029).