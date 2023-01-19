Дождь в помощь: почему белорусы фавориты в Кубке Содружества

Дебютный биатлонный Кубок Содружества подобрался к своему экватору. Позади три этапа, впереди — столько же. Фаворитами за общую победу сейчас выглядят белорусские биатлонисты. Четвертый и пятый этапы пройдут на их территории, в Раубичах. Помимо домашней трассы преимущество хозяевам может дать и погода.

К золотому дублю

Первые старты Кубка Содружества проходили еще летом на лыжероллерах: один этап в Сочи, второй — в Раубичах. По итогам тех стартов первые строчки в общем зачете соревнований заняли россияне Антон Бабиков и Наталья Гербулова.

В декабре провели праздничный этап в Рязани с двумя гонками. Ситуация в тотале Кубка Содружества стала меняться. В мужском зачете желтую майку лидера примерил на себя Антон Смольский, который занял на этапе вторей место в суперспринте и четвертое в большом масс-старте (858). На 37 очков от него отстал Антон Бабиков (821), на 81 балл — Эдуард Латыпов (777).

В женском зачете свое лидерство сохранила Гербулова (830 очков), но очень близко подобралась к ней Динара Алимбекова (813), которая теперь будет выступать под фамилией мужа — Смольская. В Рязани она выиграла обе гонки. Топ-3 замыкает еще одна россиянка Тамара Дербушева (811).

Что отличало рязанский этап Кубка Содружества от этапов Кубка России, где белорусы были менее удачны? Плюсовая температура с дождем. Наши лыжи в теплую погоду чаще едут хуже, чем у соперников. Так, например, было прошлой весной на этапе Кубка России, где доминировали биатлонисты из Белоруссии.

В Раубичах сейчас тоже тепло. В ближайшие дни температура воздуха не планирует опускаться ниже нуля, а зонт стал главным аксессуарам этапа, потому что дожди идут часто.

— Очень сложная погода здесь, — рассказал «Известиям» биатлонист сборной России Александр Поварницын. — В первую очередь нужно иметь подходящую структуру, чтобы лыжи хорошо работали. У белорусов всегда в тепло едут. Думаю, что это связано с погодными условиями в Раубичах. Они уже к ним привыкли, в отличие от нас.

Другие цели

Белорусы имеют еще одно преимущество над большей частью российских биатлонистов. После этапа в Рязани они целенаправленно готовились к соревнованиям в Раубичах. У нас же до этого прошел этап Кубка России в Рыбинске. Но надо сказать, что далеко не все лидеры на него приехали. Группа Михаила Шашилова, например, проводила сбор в Сочи, а из группы Артема Истомина в Раубичах в это время находилась Наталья Гербулова.

В сборной России за время между двумя этапами Кубка Содружества произошли структурные изменения. Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев был назначен на пост вице-президента СБР по спорту с функциями главного тренера. Он уже прибыл в Раубичи и пообщался с командой. «Известия» поговорили об этом с тренером мужской команды Юрием Каминским.

— Есть масса вопросов координационного характера, которые так или иначе ложатся либо на начальника команды, либо на старшего тренера. Эта неразбериха мешает работать. В организационном плане структурировать нашу большую команду, наверное, стоит, — уверен тренер.

Погодные условия, по его мнению, не станут решающим фактором в предстоящих стратах.

— Трасса пока держит. Да, и в дни гонок получше должно быть. Накануне дождя особо не было, но трасса разбилась. А к вечеру коркой покрылась. Она не рассыпается. Здесь важно наличие структур и самих лыж. Ребята сейчас, наконец-то, получили лыжи Fischer. Надеюсь, что там хорошие лыжи на теплую погоду будут. Вопрос структуры. Не знаю, будет она соответствовать или нет. Посмотрим. Можно же откатками структуру доработать. Зависит от наших смазчиков, сказал специалист.

На домашних соревнованиях больше шансов на победу именно у белорусских биатлонистов. Юрий Каминский объяснил, почему.

— Они же еще специально готовились к ним. У нас же другие цели в сезоне в целом. В феврале должны выйти на пик. Но тем интереснее будет с ними побороться, — рассчитывает Юрий Каминский.

Тренер также оценил выступление Ларисы Куклиной в Рыбинске.

— При хорошей стрельбе, при том составе была надежда, что зацепится за призовое место. Но то, что она выиграет в суперспринте, не ожидали. Соперницы немножко помогли, — полагает специалист.

После двух этапов в Раубичах наши биатлонисты вернутся на Кубок России. А в начале марта в Тюмени пройдет заключительный этап Кубка Содружества.