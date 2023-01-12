Сложности должности: чем займется Павел Ростовцев в российском биатлоне

В Рыбинске 12 января стартовал пятый этап Кубка России по биатлону. Это первые серьезные соревнования после того, как у нашей сборной снова появился главный тренер. На этой неделе глава Союза биатлонистов (СБР) Виктор Майгуров анонсировал назначение на эту должность трехкратного чемпиона мира, призера Олимпиады-2006 Павла Ростовцева. Правда, из-за требований Министерства спорта новый руководитель пока будет называться не тренером, а вице-президентом СБР. Это кадровое решение вызвало много кривотолков. Одни считают, что в условиях отстранения россиян национальная команда существует лишь виртуально, другие уверяют, что в нашем биатлоне много работы и без международных стартов.

Дело не в названии

Сборная России по биатлону рекордное время обходилась без главного тренера. После того как с этой должности полтора года назад сняли Валерия Польховского, на смену ему никого так и не нашли. В условиях отстранения российских биатлонистов от международных соревнований само существование института сборной и роль в ней главного тренера вызывают вопросы. 11 января назначение получил Павел Ростовцев. Прославленный спортсмен уже имел тренерский опыт — один олимпийский цикл он был помощником немца Вольфгана Пихлера в женской сборной РФ. А в последние годы занимал пост министра спорта Красноярского края.

Работа предыдущего штаба была признана удовлетворительной, но после окончания олимпийского цикла в сборной в любом случае нужны были перемены. Так получилось, что перерождение наложилось на эпоху санкций, в которой биатлону, как и другим видам спорта, нужно адаптироваться к новым реалиям. Сейчас как таковых международных стартов по понятным причинам нет, поэтому самый главный вопрос: зачем вообще команде главный тренер? Ответил сам Павел Ростовцев.

— Есть много вопросов, которые возникают в ежедневном режиме по спортивной подготовке, — сказал он «Известиям». — Моя должность прежде всего подразумевает координацию, организацию, анализ, а не внедрение в тренировочный процесс, говорить, как правильно тренироваться. Для этого есть штаб, который скомплектован.

То есть решать Ростовцев будет скорее общие организационные вопросы и заниматься глобальной стратегией, а не вести конкретных спортсменов к результату. Собственно, пока что должность 51-летнего специалиста даже не называется «главный тренер» — официально она звучит как «вице-президент СБР по вопросам спорта». Это своеобразный эксперимент — раньше подобных управленческих структур в биатлоне не было.

— В министерстве и федеральном ЦСП сейчас происходят изменения в положении о главном тренере, — объяснил «Известиям» олимпийский чемпион и член исполкома СБР Евгений Редькин. — Как только их примут, можно будет говорить о назначениях, пока что это преждевременно. Сегодня пока нечего даже вносить. Я разговаривал с Майгуровым, Павла только включили в штаб команды. Должность и полномочия — вопрос открытый. Он будет решаться президентом организации, на заседание исполкома СБР его не выносили.

Кубок Содружества

Пост главного тренера в российском биатлоне не первый год вызывает споры. Большую роль играли старшие тренеры, которые отвечали отдельно за мужскую и женскую команды. Затем и вовсе появились отдельные тренерские группы.

Возвращение должности главного тренера должно было восстановить единоначалие в управлении сборной, но на практике подобные специалисты с ограниченными возможностями, но огромной ответственностью становились разве что удобной мишенью для атак журналистов. В сегодняшних реалиях, когда подготовка биатлонистов идет по большей мере силами регионов и на их базах, роль главного тренера сборной, как бы он ни назывался, и в целом и вовсе становится едва ли не декоративной.

— Важно сохранить специалистов высокого уровня, которые работают в сборной команде. Если их распустить по регионам, то не все смогут сразу трудоустроиться, — объяснил Евгений Редькин.

Важнейшая задача — сохранить кадровые ресурсы, чтобы в момент возвращения на международную арену не пришлось строить всю систему подготовки спортсменов с нуля, добавил он. Сейчас единственным способом проверить эффективность этой подготовки остаются этапы Кубка России и Кубка Содружества — где помимо россиян выступают белорусы. В Рыбинске 12 января их не было — и спринт без особых проблем выиграли наши Александр Поварницын с Екатериной Носковой. Но вот при прямой конкуренции, как отмечает Редькин, команда наших соседей немного, но все-таки успешнее.

— Пока что белорусы в Кубке Содружества нас обыгрывают. У них есть олимпийская чемпионка и призер Игр в личной гонке — Динара Алимбекова и Антон Смольский. Это сильный уровень, — признал экс-биатлонист — Не то чтобы наши слабее, просто надо работать и стремиться. У белорусов меньше промахов, лучше стабильность. Все-таки в биатлоне много тонкостей.

Шестой этап Кубка России состоится в Чайковском с 16 по 19 февраля.