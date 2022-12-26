В Рязани - грибы с ружьями: Кубок Содружества по биатлону дал удивительный результат

В Рязани случилось новогоднее чудо — впервые в город приехал большой биатлон, да еще и с интересной программой. Спортсмены из Белоруссии и России разыгрывали медали Кубка Содружества в суперспринтах и масс-стартах. Итоги получились такими же удивительными, как и маскот этапа — гриб-биатлонист. Например, победу в мужском масс-старте одержал Роман Еремин, который долгое время представлял Казахстан, а сейчас очень круто прогрессирует в группе Юрия Каминского и Максима Максимова.

Волшебство на трассе

Первый день прошел под звуки белорусского гимна. В обоих суперспринтах победу одержали гости. В женской гонке золото уверенно забрала Динара Алимбекова. Сюрпризом это ни для кого не стало. До отстранения от международных стартов Динара была в числе лидеров общего зачета Кубка мира и могла даже бороться за «Большой хрустальный глобус». Несмотря на это, на Кубке Содружества мотивация у нее не пропала.

— Мы готовились так же, как и к Кубку мира, — отметила в беседе с «Известиями» Алимбекова. — Весной не возникало никаких вопросов, как мы будем тренироваться. Программа та же, план тот же. Выстроили подготовку так, что стартуем на трех этапах Кубка России, уезжаем и возвращаемся на этап в Рязани. Всё так, как на Кубке мира, чтобы, когда вернемся, мы были полностью готовы к нагрузкам.

В мужском суперспринте победу праздновал Иван Тулатин, а другой белорус Антон Смольский стал вторым. Тулатин — первое, но не последнее открытие этапа. Его успех сложился из нескольких факторов. Во-первых, у белорусов были лучше готовы лыжи. Это отмечал и сам Тулатин, и российские биатлонисты. Во-вторых, сборная Белоруссии пропустила этап в Уфе, проведя ударный сбор дома. В-третьих, не обошлось и без небольшого предновогоднего волшебства.

— Победа Вани для меня сюрпризом не стала. Видела, как они работали летом. Знала, что должны показать результат, — продолжает Динара Алимбекова. — Мы перед гонкой шутили с ним. Я забыла свою головную повязку, в которой нужно было стартовать. Взяла чью-то, которая на батарее сушилась — оказалось, Вани Тулатина. Потом ему возвращаю: «На успех тебе». Посмеялись после финиша над этой ситуацией.

Второй соревновательный день принес новый сюрприз. Первым в мужском большом масс-старте стал Роман Еремин. До 2020 года он представлял Казахстан. Но на сборах в Австрии перед чемпионатом мира случилась история, которую в кулуарах называют «мутной». Дисциплинарная комиссия отстранила четырех спортсменов — Антона Пантова, Тимура Куца, Владислава Витенко и Романа Еремина — за нарушение дисциплины и спортивного режима. «Союз биатлонистов Казахстана подчеркивает свою нулевую терпимость к нарушению спортивной дисциплины, в том числе употреблению спиртного спортсменами, выступающими под флагом Республики Казахстан», — говорилось в заявлении федерации.

Финиш с флагом

Еремин переехал в Россию, снова занялся биатлоном и уже в межсезонье попал в группу Юрия Каминского, где Максим Максимов научил его хорошо стрелять. В большом масс-старте в Рязани Еремин впервые в карьере выбил четыре нуля и финишировал с российским флагом.

— Максим Геннадьевич [Максимов] постоянно работает со мной, — рассказал журналистам 25-летний биатлонист. — Когда делаешь ошибку за ошибкой, хочется наконец это исправить. Начинаешь сам в этом ковыряться и разговаривать с опытными людьми, чтобы найти контакт. У нас прекрасная команда. Нахожу взаимопонимание и с тренерами, и с ребятами. Отсюда и пошли результаты. Финиш с флагом? Скажу так: это достаточно интересно — с той точки зрения, что я не коренной житель России. С другой стороны, я уже не имею казахстанского гражданства. Два года живу в России. На данный момент я россиянин.

Также Еремин высоко оценил организацию этапа Рязани.

— Мне всё нравится, — говорит Роман. — По организации этот этап очень близок к Кубку мира. Очень много зрителей. Плюс теплая погода напоминает о Европе. Единственное, трасса достаточно пологая. Не встречалось такого раньше.

Все-таки этот этап Кубка Содружества завершился в пользу белорусов. В женском масс-старте (девушки бежали классический формат гонки, для большого масс-старта не хватило участниц) победа снова досталась Алимбековой. Таким образом, можно сказать, что оба победителя второго гоночного дня имеют отношение к Казахстану. Отец Динары казах, и родилась она в городе Абай, но в три года переехала вместе с семьей на родину мамы — в Белоруссию. Вторая победа далась Алимбековой труднее.

— Я поторопилась на лежке, много слушала, как остальные стреляют, — говорит Алимбекова. — Не нужно было этого делать — сама «дернула» выстрел. Затем на трассе, когда русские девчонки уже обгоняли, я решила: промахиваться и дарить эти секундочки нельзя. В первой гонке выиграть было легче, а вот во второй очень сложно. Золотой дубль — это приятно. Но я бы не расстроилась, если бы не выиграла. Потому что всё равно выкладывалась по полной.

Несмотря на две победы, Алимбекова не смогла забрать желтую майку лидера перед домашними этапами. Женский зачет по-прежнему возглавляет россиянка Наталья Гербулова, а Алимбекова на второй строчке с отставанием в 17 очков. В мужском зачете лидерство у супруга Динары Антона Смольского.

Следующие два этапа Кубка Содружества пройдут в Белоруссии — первый стартует 19 января. Но нашим биатлонистам еще предстоит заглянуть до этого на этап Кубка России в Рыбинск. Белорусы же в это время будут целенаправленно готовиться к домашним соревнованиям.