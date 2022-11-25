Сезонные одобрения: как стартовал Кубок России по биатлону

В четверг, 24 ноября, в Ханты-Мансийске стартовал первый этап Кубка России по биатлону, в котором помимо наших спортсменов участвуют белорусы. Сезон открылся спринтерскими гонками, которые выиграли отнюдь не фавориты. У мужчин победу одержал Карим Халили, сменивший в нынешнее межсезонье тренера, а у женщин — Анастасия Гореева, которая в прошлом сезоне была далека от основы. Борьба на трассе проходила при низкой температуре и при минимуме зрителей. В выходные ситуация, вероятно, изменится.

Потери, не только денежные

В этом сезоне у российских биатлонистов есть возможность выступить на трех турнирах: шесть этапов Кубка страны (помимо Ханты-Мансийска спортсмены заглянут в Уват, Тюмень, Чайковский, Ижевск, Уфу, Рыбинск, Рязань и Раубичи), шесть — Кубка Содружества и растянутый на четыре стадии чемпионат России. Призовой фонд Кубка и чемпионата России составляет больше 20 млн рублей. Победители в каждой личной гонке получат 100 тыс. рублей, а в эстафете — 200 тыс. на команду. Это, конечно, меньше, чем на этапах Кубка мира, где чемпионы получают по €15 тыс. (более 900 тыс. рублей). Однако нужно учитывать, что в предыдущие сезоны у Кубка страны не было вообще призового фонда и спортсмены выступали за грамоты и специальные подарки от хозяев соревнований (например, в Уфе традиционно дарят башкирский мед).

Призовой фонд Кубка Содружества, за который будут биться российские и белорусские спортсмены, достиг 40 млн рублей. В рамках этого турнира пройдет что-то похожее на Рождественскую гонку — шоу-соревнования, которые ежегодно проводятся в Германии под Новый год. Но вместо немецкого Гильзенкирхена наших биатлонистов ждет Рязань, которая раньше не принимала крупные биатлонные соревнования. Этап пройдет с 24 по 25 декабря и включает в себя суперспринты и мегамасс-старты.

Постолимпийский год внес серьезные изменения в женскую сборную. Сезон пропустят четыре из шести девушек из нашей команды в Пекине-2022. Второго ребенка ждет Кристина Резцова, первенца — Ульяна Нигматуллина, а Валерия Каюмова (Васнецова) родила девочку на этой неделе. До конца года на Кубке России мы также не увидим Светлану Миронову, которая много болела весной, поздно начала подготовку к сезону и так пока и не вернулась в свои боевые кондиции. Из тех, кто выступал на ОИ-2022, остались в строю Ирина Казакевич и Евгения Буртасова. Плюс к ним добавятся белорусские биатлонистки, в том числе олимпийская чемпионка Динара Алимбекова. Но и в этой команде произошел беби-бум. Декретный отпуск взяли Анна Сола и Ирина Лещенко.

Мужская сборная Белоруссии выступит в Ханты-Мансийске в сильнейшем составе. Здесь и Антон Смольский, и Дмитрий Лазовский, и Никита Лобастов, которые брали медали Кубка России прошлой весной. В нашей мужской команде все в строю.

Но первое соперничество россиян и белорусов на снегу было под вопросом. Накануне первых гонок в столице Югры температура воздуха была несовместима с биатлоном — минус 27 градусов. Спортсмены вышли в этот день на тренировку, но практически все отказались от стрелковой подготовки, чтобы лишний раз себя не морозить на рубеже. Проводить же соревнования по регламенту можно до минус 20, но в любом случае последнее слово остается за жюри и врачом этапа.

Прорыв группы Истомина

В итоге гонки всё же решили провести, сдвинув их на полчаса. Погода, можно сказать, пощадила участников — температура держалась на отметке минус 19–20 без сильного ветра. Конечно, необходимо было утеплиться. Кто-то надевал по две пары перчаток, большинство заклеивали лицо тейпом так, что не всегда можно было разобрать, кто скрывается за пластырями. Холод никого не напугал, кроме зрителей. Трибуны были практически пустыми, хотя вход на соревнования свободный. Вероятно, дело не только в морозе, но и в том, что гонки проводятся в будний день. Посмотрим, как будет в субботу и воскресенье, когда должны пройти гонки преследования и классические эстафеты. По прогнозам, в выходные ожидается минус 22 градуса днем.

У мужчин на старт вышли практически все, даже те, кто не особо планировал. Например, Александр Логинов летом пропустил гонки Кубка Содружества и чемпионата России по летнему биатлону из-за болезни. Чемпион мира сомневался, стоит ли выступать в Ханты-Мансийске. В итоге он не только пробежал в дебютном спринте сезона, но чуть его не выиграл. Логинов закрыл все мишени, уступив лишь Кариму Халили, который тоже обошелся без промахов.

Высокий результат показал и Матвей Елисеев. Практически весь прошлый сезон он разбирался со своим здоровьем, а сейчас, похоже, находит верный путь. Елисеев с чистой стрельбой занял седьмое место. А ведь Матвей прилетел в Ханты-Мансийск только утром, перед гонкой.

Но не у всех российских звезд биатлона первый старт сезона сложился хорошо. Максим Цветков пока явно не в идеальном состоянии. У него только 40-я позиция на финише. Даниил Серохвостов летом постоянно болел, поэтому не выступал на соревнованиях. К зиме все проблемы решить не удалось. Как сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов, еще десять дней назад Серохвостов принимал антибиотики. Первая гонка получилась тяжелой, но у Даниила все-таки восьмое место с двумя промахами.

За пределами топ-10 оказались белорусские спортсмены, которые тоже приехали в Ханты-Мансийск. Лучшим в спринте стал Антон Смольский, занявший 15-е место.

Состав женского спринта был не такой представительный. В стартовые листы попали 60 человек (у мужчин было 86), да и то не все в итоге приняли участие. Подхватила простуду перед этапом Анастасия Шевченко, не выступила в спринте Евгения Буртасова. В результате до первой гонки нового сезона добралась только одна биатлонистка из олимпийского состава — Ирина Казакевич. Ирина в итоге не справилась на огневом рубеже и финишировала седьмой с двумя промахами. Столько же незакрытых мишеней оставила олимпийская чемпионка из Белоруссии Динара Алимбекова. У нее шестое место.

За золото развернулась борьба между Анастасией Гореевой и Натальей Гербуловой. Всё решила работа на стрельбище: у Гореевой — ноль, у Гербуловой — один промах. Обе спортсменки подготовку к сезону проводили в группе Артема Истомина. Там же тренировался и выигравший мужской спринт Карим Халили.

Получается, что подопечные 26-летнего специалиста абсолютно лучшие на старте зимы — у них два золота и серебро. А ведь назначение молодого Истомина руководителем группы было одним из самых критикуемых решений в российском биатлоне в это межсезонье. Но пока тренер на критику отвечает результатом. Следующая проверка — в субботу, 26 ноября, когда пройдут гонки преследования.