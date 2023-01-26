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В Подмосковье на берегу реки нашли боевой огнемет

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Фото: РЕН ТВ
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В Московской области местный житель обнаружил на берегу реки боевой огнемет.

По данным «Известий», житель подмосковного Пушкино 25 января гулял по берегу реки Уча, когда заметил на льду предмет, похожий на гранатомет. Мужчина сообщил об опасной находке правоохранителям.

«Увидел что-то похожее на трубу, запечатанную в целлофан. Распаковал и увидел что-то типа гранатомета. Обратился в полицию», — приводит слова мужчины телеканал «360».

Прибывшие на место силовики, по предварительным данным, обнаружили боевой огнемет «Шмель» с боеприпасом. Оружие было направлено на экспертизу. Выясняется, кому оно принадлежит. По данному факту проводится проверка.

Как отмечает НСН, РПО «Шмель» используется как оружие против скопления пехоты и легкобронированной техники. Как уточняет «Ридус», он был принят на вооружение советских войск в 1988 году и прошел боевые испытания в Афганистане, где получил прозвище «шайтан-труба».

11 января стало известно, что в зоне жилой застройки в Севастополе нашли немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Эксперты определили, что это авиационная бомба SD-50.

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