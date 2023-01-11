В Крыму нашли немецкую авиабомбу времен ВОВ

В зоне жилой застройки в Севастополе нашли немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 11 января, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Предмет нашли в садоводческом товариществе «Солнышко» в Нахимовском районе. Эксперты определили, что это авиационная бомба SD-50.

Снаряд вывезли с территории товарищества на спецполигон, где он будет ликвидирован.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что больше 4 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняли со дна бухты Гильзовой в Севастополе в 2022 году. Работы по разминированию акватории завершены.