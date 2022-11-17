Свыше 4 тыс. боеприпасов времен ВОВ подняли со дна моря в Севастополе

Больше 4 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняли со дна бухты Гильзовой в Севастополе в 2022 году. Работы по разминированию акватории завершены.

На дне моря были обнаружены различные взрывоопасные предметы — минометные мины, гранаты, артиллерийские снаряды и инженерные боеприпасы. В годы войны в бухте и на берегу велись ожесточенные бои. Разминирование акватории началось в 2021 году, пишет ИА SevastopolMedia.

В октябре водолазам удалось обнаружить на глубине 10 м авиационную бомбу весом 250 кг немецкого производства. Так как взрыватель был поврежден, транспортировать боеприпас было нельзя. Бомбу уничтожили контролируемым подрывом в море.

В августе сообщалось о детонации снаряда времен ВОВ в Калужской области. Травмы получили два подростка, один пострадавший скончался.