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Один подросток погиб при взрыве снаряда времен ВОВ в Калужской области

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Два подростка получили травмы при детонации снаряда времен Великой Отечественной войны в Калужской области. Один пострадавший скончался.

Инцидент произошел в поселке Полотняный Завод в Дзержинском районе 16 августа. Предполагается, что один из подростков нашел снаряд, когда работал в огороде. Мальчик извлек боеприпас из земли и спрятал. Позже группа подростков забрала снаряд и попыталась его вскрыть, в результате чего произошла детонация, пишет газета «Весть» со ссылкой на главу Дзержинского района Егора Виркова.

Очевидцы происшествия утверждают, что детей нашли посреди поля. Вскрыть боеприпас пытались три подростка, один из мальчиков не пострадал, так как прятался за вагончиком, пишут «Калужские новости». По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», пострадавшему ребенку ампутировали руку.

В мае 2022 года пятилетняя девочка нашла похожий на гранату времен ВОВ предмет во время прогулки по детскому саду. Ребенок рассказал о находке воспитателю, а позже — родителям. Лишь после звонка в дежурную часть взрослые узнали, что речь шла о боевой гранате, которая оказалась невзрывоопасной.

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