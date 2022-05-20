Ребенок нашел гранату в воронежском детском саду

Во время прогулки по территории детского сада №162 в Воронеже пятилетняя воспитанница нашла похожий на гранату времен ВОВ предмет. О произошедшем в четверг, 19 мая, рассказала мама девочки Елена Кононова.

По словам женщины, ее дочь Варя нашла торчащее из земли напоминающее гранату изделие, отнесла воспитателю, а позже рассказала о случившемся родителям, которые сначала не придали серьезного значения ее словам. Через два дня семья Кононовых позвонила в детсад, где родителям рассказали о «каких-то учениях». К этим словам они отнеслись скептически, а после звонка в дежурную часть узнали, что их дочь нашла боевую гранату времен Великой Отечественной войны.

Полицейские сообщили, что дело закрыто, так как граната была «невзрывоопасна». Заведующая детским садом, в свою очередь, стала убеждать Елену, что боеприпас был игрушечным.

Отдел образования и молодежи, по словам женщины, организовал проверку, но это был, скорее, короткий осмотр.

«Приходили две женщины, просто прошлись по территории и всё. Вот и вся проверка», — рассказала Елена «Газете.Ru».

Она сообщила, что 19 мая воспитателя вызвали для дачи показаний, а Варя с родителями приехала на территорию детсада, где правоохранительные органы попросили девочку рассказать о подробностях произошедшего.

Семья ребенка не согласилось с отказом в возбуждении уголовного дела. Теперь, по словам Елены Кононовой, коллектив родителей детского сада планирует обратиться в прокуратуру с просьбой расследовать инцидент, а также дать правовую оценку действиям заведующей учреждением.

13 мая на полигоне в Липецкой области уничтожили два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны и 74 г пороха. По данным спасательной службы, один из снарядов калибра 76 мм нашли жители микрорайона Черная Слобода во время земляных работ на огороде.

4 марта экскаваторщик обнаружил снаряд времен ВОВ при земляных работах в Волгограде. Фугасная авиабомба ФАБ-250 весом 250 кг и с массой взрывчатого вещества 90 кг пролежала в земле почти 80 лет.