Два снаряда времен ВОВ уничтожили в Липецкой области

Два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны и 74 г пороха уничтожили на полигоне в Липецкой области. Боеприпасы были найдены на территории Елецкого района.

По данным спасательной службы, один из снарядов нашли жители микрорайона Черная Слобода во время земляных работ на огороде. Речь идет о боеприпасе калибра 76 мм, пишет LipetskMedia.

Уничтожением боеприпасов занимались сотрудники управления государственной противопожарной спасательной службы.

12 мая сообщалось об уничтожении 27 артиллерийских снарядов и одной противотанковой ручной гранаты в Тербунском районе. Боеприпасы были вывезены на специальный полигон для уничтожения.