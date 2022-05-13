Два снаряда времен ВОВ уничтожили в Липецкой области
Два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны и 74 г пороха уничтожили на полигоне в Липецкой области. Боеприпасы были найдены на территории Елецкого района.
По данным спасательной службы, один из снарядов нашли жители микрорайона Черная Слобода во время земляных работ на огороде. Речь идет о боеприпасе калибра 76 мм, пишет LipetskMedia.
Уничтожением боеприпасов занимались сотрудники управления государственной противопожарной спасательной службы.
12 мая сообщалось об уничтожении 27 артиллерийских снарядов и одной противотанковой ручной гранаты в Тербунском районе. Боеприпасы были вывезены на специальный полигон для уничтожения.