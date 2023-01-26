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Около 6000 россиян получили продуктовую помощь через фудшеринг

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/SVEN SIMON
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За пять месяцев работы проекта фудшеринга, организованного X5 Group, безвозмездную продовольственную помощь получили 5839 нуждающихся, сообщили в пресс-службе компании. При этом, отметили в пресс-службе X5 Group, списания по хлебу в магазинах, участвующих в проекте, сократились в среднем на 25%.

Цель проекта фудшеринга — оказать социальную помощь малоимущим гражданам, при этом сокращая потери продуктов. Проект был запущен в пилотном режиме в июле 2022 года в нескольких магазинах «Пятерочка». Осенью к ним присоединились супермаркеты «Перекресток». На сегодняшний день проект охватывает уже 27 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Рязани, Екатеринбурге и Томске. На первом этапе магазины передают на фудшеринг хлеб и хлебобулочные изделия, срок годности которых истекает через 1-2 дня. В будущем, рассказали организаторы проекта, ассортимент продуктов планируется расширить. Кроме того, в первом полугодии 2023 года фудшеринг планируется запустить в Ростове-на-Дону и Краснодаре, а число участвующих в проекте магазинов увеличить до 50.

«Мы рады, что за такой относительно небольшой срок проект смог показать хорошие результаты, но уверены, что потенциал фудшеринга гораздо выше. X5 сохраняет планы по его развитию, так как мы видим здесь и важную социальную составляющую, и экологическую, хотя пока есть ограничения для значительного масштабирования», — заявила начальник управления по корпоративному бренду и КСО X5 Group Галина Секиринская.

В рамках проекта X5 Group сотрудничает с благотворительным фондом «Банк еды «Русь» и АНО «Фудшеринг», которые берут на себя распределение продуктов среди своих подопечных — одиноких пенсионеров и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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