Для Запада традиционной стала ситуация, когда все всё знают и понимают, но не рискуют говорить об этом вслух. Об этом 26 января «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он отреагировал на новость о том, что исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг кивнул на вопрос журналиста о том, что за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» стоит страна НАТО.

«Глава Nord Stream 2 пусть не прямым текстом, но кивком подтвердил виновность НАТО во взрывах на «Северных потоках». Это то, о чем с первого дня говорила Москва. Это акт международного терроризма, естественно, наша страна никогда не стала бы наносить вред собственной инфраструктуре и терпеть из-за этого убытки», — сказал Белик.

По мнению депутата, тех, кому выгодна авария, достаточно. США и их «приспешники» высказывали протесты строительству газопроводов, которые «стали бельмом в глазу» Вашингтона и его союзников, подчеркнул он.

«Атаковать газопроводы — значит очередной раз навредить России. Штатам диверсия была выгодна, потому что они хотят продавать свой сжиженный природный газ, а, например, отравленная русофобией Польша претендует на роль нового газового хаба в Восточной Европе», — сказал парламентарий.

Стран НАТО, заинтересованных в повреждении газопроводов, достаточно, но для Запада традиционной стала ситуация, когда «все всё знают и понимают, но не рискуют говорить об этом вслух, по крайней мере без разрешения на то из-за океана», заключил Белик.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября 2022 года. На следующий день Служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов.

На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

Расследованием занялись Дания, Швеция и Германия, в зоне ответственности которых и произошли теракты. РФ при этом к расследованию не допустили. Зато западные политики и журналисты поспешили сообщить, что к произошедшему якобы может быть причастна сама Москва. В России такие домыслы назвали абсурдом, отметив, что виновных надо искать среди тех, кому было выгодно уничтожение газопроводов. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о многократных угрозах США не допустить запуска СП-2 и избавиться от него.

22 декабря прошлого года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.