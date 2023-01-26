Глава Nord Stream AG ответил на вопрос об ответственных за теракты на СП

Исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг в интервью газете Zeit ответил на вопросы о том, кто может стоять за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

На вопрос журналистов о том, могут ли это быть русские, Варниг уверенно ответил нет.

«Кто тогда? Страна НАТО?» — спросил представитель издания. На это глава компании лишь молча кивнул.

«Англия?» — переспросил журналист.

«Это спекуляции. Но поразмышляйте об этом», — ответил Варниг.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября 2022 года. На следующий день Служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов.

На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Отмечается, что в ходе расследований, проведенных в Балтийском море, были тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов.

Расследованием занялись Дания, Швеция и Германия, в зоне ответственности которых и произошли теракты. РФ при этом к расследованию не допустили. Зато западные политики и журналисты поспешили сообщить, что к произошедшему якобы может быть причастна сама Москва. В России такие домыслы назвали абсурдом, отметив, что виновных надо искать среди тех, кому было выгодно уничтожение газопроводов. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о многократных угрозах США не допустить запуска СП-2 и избавиться от него.

22 декабря прошлого года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.