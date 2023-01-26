«Виноват в плохой игре звена, закулисные вещи мне не приписывайте»
Перед началом сезона КХЛ казанский «Ак Барс» считался едва ли не главным фаворитом на победу. Летом состав команды пополнили такие звезды, как Александр Радулов, Вадим Шипачев, Станислав Галиев и Вячеслав Войнов, а главным тренером был назначен титулованный Олег Знарок. Однако у экс-тренера сборной России совсем не получилось в столице Татарстана. После удачного старта (пять побед в семи матчах) команда сильно забуксовала, и вслед за очередной серией поражений было принято решение расстаться со Знарком. В конце декабря на пост главного тренера вернулся самый титулованный наставник клуба за всю его историю. Зинэтула Билялетдинов приводил «Ак Барс» к победе в чемпионате России (2006), трижды брал с ним Кубок Гагарина КХЛ (2009, 2010, 2018) и Кубок европейских чемпионов (2007). Очередное пришествие в родную команду случилось после двух с половиной лет отдыха.
При Билялетдинове дела сразу же наладились. Из последних 12 матчей казанцы выиграли девять и смогли закрепиться в топ-3 на «Востоке». В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» один из лучших нападающих КХЛ последних лет, олимпийский чемпион Вадим Шипачев рассказал о причинах столь противоречивого сезона и объяснил, чего требует от команды новый наставник.
«Надо спросить тех, кто присутствовал при этом разговоре»
— Как вы отнеслись к замене главного тренера?
— На самом деле собрали команду в начале года. Начали плохо — пошли изменения. Не знаю, насколько это было удачно, что Олега Валерьевича поменяли: покажет только время. Расстроился, когда он уходил.
— Вас называют одним из виновников конфликта в команде, потому что вы сильно влияли на Знарка.
— Мне кажется, это ерунда полная. Как я могу влиять на главного тренера?
— Потому что он остался один, у него не было помощников. А вас он знает хорошо.
— Он знает полкоманды хорошо. И помощников своих знает, и Юрия Бабенко, и Александра Бойкова. Мне кажется, это не соответствует действительности.
— Ссорились ли вы с Радуловым, с ребятами, которые давно выступают за «Ак Барс»?
— Нет. На фоне чего ссоры? Какие-то недопонимания по игре? Возможно, как и у всех, разговаривали о чем-то. А так слухи про какие-то конфликты — ерунда. Почему я с Радуловым не нашел общего языка? Спросите у него, как мы общаемся с ним. Мы провели с ним в звене одну игру в начале сезона с «Динамо», а с ЦСКА тренеры уже поменяли составы.
— Основная претензия в том, что вам позволяли на льду то, что не позволяли другим. При этом не сажали в запас, не сокращали игровое время.
— Это чья претензия? Мне никто ничего не говорил. Может, вам говорили? Надо спрашивать у источников.
— Ситуация с Бурмистровым не показала, что в коллективе не все в порядке? Человек высказывается, за него никто не вступается, а ведь он говорил справедливые вещи.
— Надо спросить тех, кто присутствовал при этом разговоре. Я не знаю, о чем он был.
«Я извинился перед тем человеком, кому я так сказал»
— Почему у вас не шло в начале сезона?
— Не знаю, новый коллектив, дележка игрового времени... До нашего прихода за команду уже играли ребята, делали это неплохо, у всех было свое игровое время. Когда мы, новые игроки, шли в «Ак Барс», то понимали, что все не будут получать по 20 минут.
— Понимали ли?
— Видимо, не так понимали. Если бы все понимали, в том числе и я, тогда бы Знарка, наверное, не уволили, да? Получается так.
— Вы сами не разочаровались в Знарке как в тренере?
— Есть много факторов, о которых сейчас не надо говорить. Летом с вами многое обсудим.
— Насколько Билялетдинов — ваш тренер в том смысле, что у него другое понимание хоккея? Вряд ли он вам доверяет настолько, насколько это делали предыдущие тренеры.
— Когда я пришел в «Динамо», мне говорили, что Кудашов не мой тренер. Про Крикунова — что общий язык мы с ним не найдем.
— Считаете, я преувеличиваю ваше влияние на команду?
— Это ваше мнение. Откровенно говоря, я не знаю, на чем оно основано. Можете спросить об этом еще у кого-то в команде. Вы считаете, что я виноват? Думаю, я виноват только в том, что мое звено плохо играет. И то мы играем не втроем, а впятером. Каждый может внести свой вклад. Не скрою, я должен играть лучше, лучше должна быть реализация моментов. Их и так у нас немного. Большинство у нас не шло: возможно, часть вины на этом также лежит на мне. Нам давали много времени, мы не могли забить. Какие-то закулисные вещи мне, пожалуйста, не приписывайте.
— Почему начали срываться на журналистов, говорить какие-то странные, нехарактерные для вас фразы в интервью?
— Да я думал, что прикалывается парень: пришел, начал что-то там про набранные очки спрашивать. В перепалке. Я извинился потом на следующий день, бывает.
— Ну больше так не будете выражаться?
— Я извинился перед тем человеком, кому я так сказал. Вот сейчас перед вами извиняюсь на будущее — вдруг опять что-то вылетит.
— Одним из объяснений вашего спада считаются возраст и подготовка к сезону. Говорят, что вы недостаточно интенсивно готовились.
— Ничего не менялось в подготовке по большому счету. Есть моменты, когда мы сами не забиваем. В большинстве проходят наши диагонали, но не заходят шайбы. Надо пережить этот период в жизни, будет нормально все. Может же просто не пойти игра? Да, согласен, в один момент стало не очень. Но сейчас чего об этом говорить?
— Понимаете, чего от вас Билялетдинов требует? По душе ли вам?
— Все сводится к тому, что больше работы происходит в своей зоне, а в атаке нам всем разрешают импровизировать.