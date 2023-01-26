В Киеве собираются демонтировать памятник советскому летчику Валерию Чкалову

Памятник советскому летчику Валерию Чкалову демонтируют в Киеве. Сообщили местные власти. Также на Украине идет обсуждение необходимости сноса монумента советскому генералу Николаю Ватутину, передает телеканал «Известия». Ранее в Одесской области демонтировали памятник полководцу Александру Суворову.

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