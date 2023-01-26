Вассерман обвинил представителя Белого дома Кирби во лжи

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман 26 января отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что в США не пренебрегают предупреждениями России о пересечении «красных линий» на Украине.

Вассерман подчеркнул, что слова Кирби не соответствуют действительности, ведь оружие стран НАТО используется Вооруженными силами Украины против российских военных на освобожденных территориях.

«Кирби, как и положено англосаксонскому политику, врет, ибо вполне очевидно, что оружие НАТО уже используется против Российской Федерации. То есть указанные нами ограничения уже нарушаются совершенно открытым образом», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Накануне в МИД РФ прокомментировали слова постпреда России при ООН Дмитрия Полянского о том, что Запад, вероятно, пересек еще не все «красные линии» на Украине. В ведомстве отметили, что против РФ идет гибридная война, поэтому разговоры о «красных линиях» остались в прошлом. МИД отметил, что Штаты недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение и игнорируют реальность.

23 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США, угрожая другим государствам из-за сотрудничества с Россией, переходят все «красные линии». Он добавил, что Вашингтон «ничем не гнушается», используя в том числе экономические манипуляции и давление на политических деятелей, чьи дети учатся в американских учебных заведениях.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, началась 24 февраля 2022-го. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».