В МИД РФ заявили о несостоятельности рассуждений о «красных линиях»

Против России идет гибридная война, рассуждения о «красных линиях» остались в прошлом. Об этом в среду, 25 января, заявили в МИД России, комментируя слова первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского о том, что Запад пересек «еще не все красные линии».

«Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил [глава МИД РФ Сергей] Лавров. Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», — говорится в сообщении.

23 января Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор заявил, что конфликт, в который вступили западные страны с Россией, уже не гибридный, а почти настоящий и готовился Западом на протяжении долгих лет с целью уничтожить всё русское.

До этого в МИД неоднократно подчеркивали, что развязанная против России гибридная война может привести к конфликту между ядерными державами.

Ранее, 20 января, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против Российской Федерации на ее же территории, наживаясь на партнерах по НАТО.

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