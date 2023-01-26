В Белом доме заверили в отсутствии пренебрежения к российским «красным линиям»
В США не пренебрегают предупреждениями России о пересечении «красных линий» на Украине. Об этом 25 января заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время пресс-конференции.
«Смотрите, я имею ввиду, что мы не принимаем что-то как должное, когда они (РФ, прим. — Ред.) об этом говорят. И мы этим не пренебрегаем», — сказал он.
Таким образом Кирби ответил на вопрос журналиста о том, воспринимают ли США всерьез предупреждения российской стороны.
Накануне в МИД РФ прокомментировали слова постпреда России при ООН Дмитрия Полянского о том, что Запад, вероятно, пересек еще не все «красные линии» на Украине. В ведомстве отметили, что против РФ идет гибридная война, поэтому разговоры о красных линиях остались в прошлом. МИД отметил, что Штаты недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение, и игнорируют реальность.
23 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США, угрожая другим государствам из-за сотрудничества с Россией, переходят все «красные линии». Он добавил, что Вашингтон «ничем не гнушается», используя в том числе экономические манипуляции и давление на политических деятелей, чьи дети учатся в американских учебных заведениях.
Ранее, 18 января, Лавров сообщил о том, что Соединенные Штаты создают коалицию против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос». Он сравнил план Вашингтона с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Он добавил, что западные страны хотят стратегического поражения России.
С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.