Медведчук заявил об отсутствии у Украины государственности

Украины как государства не существует, а ее экономика уничтожена, заявил 26 января депутат запрещенной Киевом украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в беседе с RT.

«Экономика уничтожена. Падение ВВП сегодня составляет более 30%. Я приведу вам пример. Когда был мировой кризис в 2008–2009 годах, это падение составило 14%. И его восстанавливали до 2013 года. И до 2019–2021-го не смогли восстановить то, что было в 2013-м. Поэтому нет экономики», — пояснил политик.

По словам Медведчука, уровень производства на Украине снизился на 70%, а безработица в стране достигла 35%. Политик отметил, что наблюдаемое падение производства и рост цен в стране свидетельствуют о том, что никакие социальные программы в стране не могут реализовываться.

Он также добавил, что, по его мнению, на Украине нет государства из-за того, что в основе государственной политики страны заложен неонацизм.

«Пока неонацизм будет господствовать в стране, я считаю, что говорить о будущем такой страны — это не только некорректно, это неправильно», — заключил Медведчук.

Ранее, 17 января, директор Государственного центра занятости Украины Юлия Жовтяк сообщила о том, что число безработных а стране растет, на одно рабочее место претендуют девять человек. По словам Жовтяк, на рынке труда есть дисбаланс.

До этого, 16 января, Медведчук в своей статье для «Известий» указал на то, что Вашингтон не хочет мира на Украине. Он отметил, что территория бывшего СССР и соцлагеря — законная добыча США и НАТО после холодной войны, отсюда Украина — территория влияния США. Политик пояснил, что Запад и Россия по-разному восприняли окончание холодной войны. По его мнению, в то время как Запад считает себя победителем, Россия убеждена в том, что стремилась к демократическим реформам и налаживанию торговли с Западом. Политик также добавил, что выход из противостояния между Вашингтоном и Москвой вовсе не предполагал поглощения Западом Востока.