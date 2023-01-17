На Украине рассказали о ситуации с безработицей

Число безработных на Украине растет, на одно рабочее место претендуют девять человек. Об этом 17 января сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

Она признала, что на рынке труда есть дисбаланс.

«На 1 января на одно свободное место претендуют девять безработных», — приводит ее слова украинское издание «Минфин».

Жовтяк добавила, что большинство вакансий открыты на предприятиях перерабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве.

В конце декабря 2022 года в Нацбанке Украины сообщили, что доходы жителей страны упали, рынок недвижимости в стране обвалился, наблюдается отток денег со счетов.

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная в ноябре 2022 года сообщила, что на Украине как минимум 5 млн человек потеряли работу, около 7 млн уехали из страны.

За несколько месяцев до этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ускорение инфляции в стране до 30% в 2023 году.