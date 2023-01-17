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На Украине рассказали о ситуации с безработицей

Директор госцентра занятости Жовтяк: на Украине на одну вакансию претендуют девять безработных
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Фото: РИА Новости
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Число безработных на Украине растет, на одно рабочее место претендуют девять человек. Об этом 17 января сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

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Она признала, что на рынке труда есть дисбаланс.

«На 1 января на одно свободное место претендуют девять безработных», — приводит ее слова украинское издание «Минфин».

Жовтяк добавила, что большинство вакансий открыты на предприятиях перерабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве.

В конце декабря 2022 года в Нацбанке Украины сообщили, что доходы жителей страны упали, рынок недвижимости в стране обвалился, наблюдается отток денег со счетов.

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная в ноябре 2022 года сообщила, что на Украине как минимум 5 млн человек потеряли работу, около 7 млн уехали из страны.

За несколько месяцев до этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ускорение инфляции в стране до 30% в 2023 году.

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