Территория бывшего СССР и соцлагеря — законная добыча США и НАТО после холодной войны, отсюда Украина — территория влияния США, НАТО, пишет в статье для «Известий» 16 января председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), запрещенной на Украине, Виктор Медведчук.

Он уверен, что начало любого нового конфликта войны обычно лежит в конце минувшей.

«Начало любой новой войны обычно лежит в конце минувшей. Украинскому конфликту предшествовала холодная война. Ответ, чем она, собственно, закончилась, приблизит нас к пониманию смысла нынешнего конфликта, который не ограничивается Украиной, а задевает множество стран», — считает он.

Политик пояснил, что Запад и Россия по-разному восприняли окончание холодной войны. Запад однозначно присваивает себе победу, считая Россию проигравшей.

«А раз Россия — якобы побежденная сторона, то территория бывшего СССР и соцлагеря — законная добыча США и НАТО, которые по принципу «горе побежденным» переходят под контроль Запада. Отсюда Украина — территория влияния США, НАТО, а вовсе не России», — пишет он.

Для России, которая не считает себя проигравшей, выход из холодной войны был вызван демократическими реформами политики и экономики, а военное противостояние заменили торговля и интеграция с Западом.

«То есть если ваш бывший враг стал сегодня другом, то разве это не победа?» — задается вопросом автор статьи.

Медведчук считает, что выход из военного противостояния Востока и Запада, который мог окончиться ядерной катастрофой, был совместно найден Москвой и Вашингтоном. И он вовсе не предполагал поглощения Западом Востока.

«Речь шла о равноправном сотрудничестве и сов­местном строительстве новой политической и экономической реальности. Так что мы четко видим два подхода к окончанию холодной войны: торжество победителей с одной стороны и строительство нового мира, цивилизации — с другой. Вот исходя из этих подходов и будут развиваться события в дальнейшем», — спрогнозировал он.

15 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидать нормализации отношений между Западом и Россией не стоит даже после завершения конфликта на Украине. При этом генеральный секретарь альянса назвал военную поддержку киевского режима самым быстрым путем к миру.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на то, что поставки западных танков не помогут в разрешении конфликта. До этого, в апреле, МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено в конце февраля.

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