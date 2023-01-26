Глава Nord Stream 2 сообщил о разговоре с Путиным об Украине

Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг заявил, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине и намерениях РФ в этом конфликте. Об этом он сообщил 25 января в интервью немецкой газете Zeit.

По его словам, он лично встречался с Путиным после начала спецоперации и пытался выяснить цели Москвы. Варниг поинтересовался, что делают российские войска у Киева. Однако в ответ Путин заявил, что это является государственной тайной, утверждает глава Nord Stream 2.

Кроме того, он добавил, что Владимир Путин предлагал ему переехать с семьей в Москву.

Также в интервью, комментируя подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», Варниг заявил, что организатором терактов абсолютно точно являются не русские. При этом в ответ на вопрос журналиста о причастности НАТО он молча кивнул.

Две нитки газопровода «Северный поток» из РФ в Германию были построены в 2012 году. Владелец и оператор — компания Nord Stream AG. В 2021 году была завершена укладка «Северного потока – 2», однако из-за санкций он так и не был запущен. Теракт на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока – 2» произошел 26 сентября прошлого года. Специалисты зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. С тех пор газ по трубам не поставляется.

22 декабря прошлого года Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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