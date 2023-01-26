Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава Одесской области сообщил об ударах по объектам энергетики
Политика
Песков указал на прямую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине
Мир
Украинские СМИ сообщили о втором взрыве в Киеве и столбе дыма над городом
Мир
В Польше сообщили о поступлении в страну первых танков Abrams весной
Мир
В Европарламенте призвали ввести в ЕС военную экономику
Мир
Кличко подтвердил информацию о взрыве в Киеве
Мир
Более 20 чиновников пожаловались на вице-премьера Британии из-за его общения
Происшествия
Женщина и ребенок ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в некоторых областях и под Киевом
Мир
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Происшествия
В Хабаровском крае женщина замерзла насмерть по пути на работу
Авто
Dacia предложит для обогрева автосидений бесплатные грелки
Сюжет:

Глава Nord Stream 2 сообщил о разговоре с Путиным об Украине

Глава Nord Stream 2 Варниг рассказал о встрече с Путиным после начала спецоперации
0
Фото: Global Look Press/Nord Stream AG
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг заявил, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине и намерениях РФ в этом конфликте. Об этом он сообщил 25 января в интервью немецкой газете Zeit.

Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине
Владимир Путин объяснил темпы специальной военной операции

По его словам, он лично встречался с Путиным после начала спецоперации и пытался выяснить цели Москвы. Варниг поинтересовался, что делают российские войска у Киева. Однако в ответ Путин заявил, что это является государственной тайной, утверждает глава Nord Stream 2.

Кроме того, он добавил, что Владимир Путин предлагал ему переехать с семьей в Москву.

Также в интервью, комментируя подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», Варниг заявил, что организатором терактов абсолютно точно являются не русские. При этом в ответ на вопрос журналиста о причастности НАТО он молча кивнул.

Две нитки газопровода «Северный поток» из РФ в Германию были построены в 2012 году. Владелец и оператор — компания Nord Stream AG. В 2021 году была завершена укладка «Северного потока – 2», однако из-за санкций он так и не был запущен. Теракт на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока – 2» произошел 26 сентября прошлого года. Специалисты зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. С тех пор газ по трубам не поставляется.

22 декабря прошлого года Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023