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Экс-подполковник бундесвера указал на скрытые мотивы поставок танков на Украину

Офицер из ФРГ Розе указал на скрытые мотивы поставок танков Leopard на Украину
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Танки Leopard 2, которые Германия поставит Украине, вряд ли смогут изменить ход боевых действий, но за ними могут скрываться иные мотивы. Об этом 26 января сообщил эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе в беседе с «РИА Новости».

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Он напомнил, что ФРГ в ближайшее время планирует отправить Киеву 14 танков Leopard 2 типа A6. Розе отметил, что такого количества боевой техники недостаточно для полноценного контрнаступления. Он также добавил, что обучение танкистов обычно занимает как минимум год.

«Дело также в том, что боевой танк в одиночку на поле боя бесполезен. Необходим комплекс скоординированных действий бронетанковых, механизированных войск, а это командная работа на высшем уровне. И этому необходимо всесторонне обучать на практике. Такого результата не добиться в течение нескольких недель», — сказал эксперт.

Кроме того, у украинской армии могут возникнуть проблемы со снабжением танков Leopard топливом, а также их транспортировкой и ремонтом.

Розе предположил, что у поставок танков из Германии на Украину могут быть неявные мотивы. Одним из них он назвал изучение странами НАТО методов ведения боев и тестирование новых технологий без прямого участия в конфликте. Так, например, на фоне использования украинской армией Starlink в ФРГ пересмотрели принципы использования артиллерии.

Также экс-подполковник подчеркнул нежелание канцлера Германии Олафа Шольца предоставлять танки Украине и выразил надежду, что российское руководство поймет это.

«Решение о поставке танков протолкнул не сам Берлин, который пытался этому противиться так долго, как это было возможно, — вдохновитель западной агрессии сидит в Вашингтоне», — сказал Розе.

26 января Шольц заявил, что немецкие танки Leopard 2 якобы будут очень эффективны на Украине. Он также добавил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.

Днем ранее стало известно, что правительство ФРГ приняло решение о поставке танков Leopard 2 на Украину. Уточняется, что Берлин направит Киеву 14 Leopard 2 из запасов бундесвера. Также в заявлении немецкого кабмина было сказано, что союзники Германии передадут Украине немецкие танки со своих складов. Первые танки могут быть поставлены на Украину примерно через три месяца. Позднее США объявили о поставке 31 своего танка Киеву.

Военный эксперт Игорь Никулин высказал мнение, что поставки танков не повлияют на ход спецоперации на Донбассе. По его словам, Берлин предоставит Киеву устаревшую боевую технику, с которой у российских военных не возникнет проблем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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