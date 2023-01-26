Экс-подполковник бундесвера указал на скрытые мотивы поставок танков на Украину

Танки Leopard 2, которые Германия поставит Украине, вряд ли смогут изменить ход боевых действий, но за ними могут скрываться иные мотивы. Об этом 26 января сообщил эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе в беседе с «РИА Новости».

Он напомнил, что ФРГ в ближайшее время планирует отправить Киеву 14 танков Leopard 2 типа A6. Розе отметил, что такого количества боевой техники недостаточно для полноценного контрнаступления. Он также добавил, что обучение танкистов обычно занимает как минимум год.

«Дело также в том, что боевой танк в одиночку на поле боя бесполезен. Необходим комплекс скоординированных действий бронетанковых, механизированных войск, а это командная работа на высшем уровне. И этому необходимо всесторонне обучать на практике. Такого результата не добиться в течение нескольких недель», — сказал эксперт.

Кроме того, у украинской армии могут возникнуть проблемы со снабжением танков Leopard топливом, а также их транспортировкой и ремонтом.

Розе предположил, что у поставок танков из Германии на Украину могут быть неявные мотивы. Одним из них он назвал изучение странами НАТО методов ведения боев и тестирование новых технологий без прямого участия в конфликте. Так, например, на фоне использования украинской армией Starlink в ФРГ пересмотрели принципы использования артиллерии.

Также экс-подполковник подчеркнул нежелание канцлера Германии Олафа Шольца предоставлять танки Украине и выразил надежду, что российское руководство поймет это.

«Решение о поставке танков протолкнул не сам Берлин, который пытался этому противиться так долго, как это было возможно, — вдохновитель западной агрессии сидит в Вашингтоне», — сказал Розе.

26 января Шольц заявил, что немецкие танки Leopard 2 якобы будут очень эффективны на Украине. Он также добавил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.

Днем ранее стало известно, что правительство ФРГ приняло решение о поставке танков Leopard 2 на Украину. Уточняется, что Берлин направит Киеву 14 Leopard 2 из запасов бундесвера. Также в заявлении немецкого кабмина было сказано, что союзники Германии передадут Украине немецкие танки со своих складов. Первые танки могут быть поставлены на Украину примерно через три месяца. Позднее США объявили о поставке 31 своего танка Киеву.

Военный эксперт Игорь Никулин высказал мнение, что поставки танков не повлияют на ход спецоперации на Донбассе. По его словам, Берлин предоставит Киеву устаревшую боевую технику, с которой у российских военных не возникнет проблем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.