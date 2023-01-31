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Альфонс и космонавт: на московских сценах хотят жить и мечтают о разводе

Самые заметные театральные премьеры января
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Январские премьеры на столичных сценах представляли уже знакомый коктейль: современные пьесы с налетом чернухи соседствовали с вечно актуальным, но осовремененным Островским и советскими чудиками из рассказов Шукшина. Но были и совершенно неожиданные спектакли. Именно о них — в традиционном обзоре «Известий».

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Он не приедет. Это не спойлер. Это и так понятно почти сразу. И зря вся школа во главе с директором (Авангард Леонтьев) ударно готовится к встрече легендарного земляка — покорителя космоса (Олег Гаас), который подростком «был лох, а стал бог». И мечты главной героини — учительницы английского, вдовы Татьяны Викторовны (Евгения Добровольская) — о том, что чувства с высоко взлетевшим одноклассником, когда-то сидевшим с ней за одной партой, вспыхнут снова, так и останутся обманутым ожиданием. Такой же сказкой, как и ее диалог с экранным Микки Рурком, с чего и начинается спектакль.

Современную трагикомедию Алексея Житковского (многие театралы знают его «Горку») режиссер Нина Григорьева вместе с художником Михаилом Гербером решили максимально лаконичными и образными, а потому вдвойне убедительными средствами.

Спектакль, выросший из лабораторного эскиза, играется на Новой, самой маленькой сцене Московского Художественного театра на расстоянии вытянутой руки от зрителей. И публика в какой-то момент даже превращается в школьный класс, к которому обращается учительница, а в финале — одна из учениц, мечтающая... стать Татьяной Викторовной и учить английскому.

«Охота жить»

Театр Олега Табакова

Пожалуй, это с легкой руки Театра наций, где спектакль «Рассказы Шукшина» играют с неизменным аншлагом с 2008 года, малая проза выдающегося русского писателя, актера и кинорежиссера сегодня переносится на сцену гораздо чаще, чем его пьесы «А поутру они проснулись...» и «До третьих петухов».

Альфонс и космонавт
«Охота жить»

Спектакль по рассказам Василия Шукшина «Охота жить»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В Театре Олега Табакова инсценировали и страстно, на нерве сыграли десять известных шукшинских рассказов (в их числе «Материнское сердце», «Светлые души», «Беспалый» и давший название всему спектаклю «Охота жить»). У зрелища есть подзаголовок — «Истории глубинного народа». И можно согласиться с режиссером спектакля Аленой Лаптевой, что в каждом рассказе — драма, а их герои — «люди, которые до смерти ненавидят и до смерти любят».

Заняты в этом технически сложном и густонаселенном спектакле актеры разных поколений: от ветерана Сергея Беляева до вчерашних выпускников театральной школы Олега Табакова, уже ставших, как Севастьян Смышников и Андрей Князев, новыми звездами труппы. Многие играют по две-три роли. А в качестве рассказчика — в записи — выступил худрук театра Владимир Машков.

«Красавец-мужчина»

Театр имени Пушкина

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Вот и театр Пушкина внес посильную лепту в предстоящее празднование 200-летия со дня рождения Александра Николаевича Островского. Режиссер Данила Чащин выбрал не самую репертуарную и заигранную (может, потому, что первые — еще при жизни автора — ее постановки в Москве и Санкт-Петербурге успеха не имели) комедию русской жизни.

Молодой провинциальный помещик Аполлон Окаемов (Владимир Жеребцов) женат и даже счастлив, однако недавний визит в Москву имел для него, нарцисса и азартного игрока, печальные последствия: на нем повис карточный долг. Поправить ситуацию красавец-мужчина решает новой женитьбой — на престарелой столичной миллионерше Оболдуевой, но, чтобы получить развод от верной жены Зои (Анна Бегунова), он должен уличить ее в неверности. И та безропотно соглашается подыграть ему в ущерб своей репутации...

Альфонс и космонавт
«Красавец-мужчина»

«Красавец-мужчина»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Режиссер хоть и сократил, но не кардинально переписал текст, а художник Даниил Ахмедов не сильно осовременивал костюмы, хотя и перенес всё действие в гламурный клуб, где в качестве центрального украшения — копия статуи Давида работы Микеланджело. Здесь и тусуется светское общество непонятно какой эпохи, но, судя по наличию у всех гаджетов, нашей.

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Спектакль, на который одни придут, чтобы, подобно персонажам спектакля, зачекиниться и сделать селфи, а другие — поворчать: вот, мол, очередные игры с классикой, получился модным, гламурным, красивым по картинке. А благодаря мастерству актеров старшего и среднего поколения (Ирина Бякова, Вера Воронкова, Андрей Заводюк, Владимир Майзингер) его еще и нескучно смотреть.

«Полярная болезнь»

МХТ имени Чехова

Новая драма — а пьеса молодого автора Марии Малухиной относится именно к этому направлению драматургии — у многих зрителей ассоциируется с чернухой, бытовухой, уголовщиной. И если пересказать сюжет «Полярной болезни» — историю про трех челночниц, отправившихся в лихих 1990-х торговать на север и оставшихся ни с чем, — то часть публики это отпугнет. Но не всё так просто и прямолинейно.

Альфонс и космонавт
«Полярная болезнь»

Сцена из спектакля режиссера Марины Брусникиной «Полярная болезнь»

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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И драматург, придумавшая в компанию к «деловым женщинам» загадочных духов севера, а тем более режиссер спектакля Марина Брусникина поднимаются над суетой и злободневностью. И внешне простой сюжет порой достигает эпического размаха. Смотреть спектакль стоит и ради прекрасных актерских работ. Причем дважды, ведь главные героини представлены в двух составах: в нашем случае играли Юлия Чебакова, Ольга Литвинова и Елизавета Орлова, а в другом заняты, как говорят очевидцы, не менее прекрасные, но играющие иначе Янина Колесниченко, Дарья Юрская и Маргарита Якимова.

«Спасите Леньку!»

Театр «Человек»

В одном из самых маленьких и необычных театров столицы — «Человеке», где любят представлять неизвестные тексты, силами пяти актеров и режиссера Владимира Скворцова выпустили премьеру по мотивам пьесы Малики Икрамовой. Драматург написала историю о блокадном Ленинграде, где соединила, казалось бы, несоединимое — страшные будни со сказочными сценами. В списке действующих лиц есть сотрудники Института растениеводства, спасающие ценную коллекцию семян и растений, а еще... акула, жираф, лев, мартышка и чайка.

Альфонс и космонавт
«Спасите Леньку!»

Сцена из спектакля «Спасите Леньку!»

Фото: chelovek-theatre.ru

В осажденном городе девятилетний Ленька умирает от дистрофии. Но на пороге смерти мальчик сочиняет волшебные истории об Африке, карта которой висит над его кроватью. И даже пишет туда письмо, запечатывает его в бутылку, и оно отправляется в жаркую Африку...

Впервые для себя и для труппы постановщик соединил в этой истории людей и кукол. Драматические артисты оказались отличными кукловодами. А самое главное — Скворцов вывернул сюжет, превратив линейную пьесу в пьесу абсурда, что вполне в традициях театра «Человек».

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