ФСБ опубликовала свидетельства убийств поляками узников Освенцима

ФСБ России 26 января обнародовала рассекреченные документы, свидетельствующие о том, что поляки вместе с гитлеровцами убивали узников концлагеря Аушвиц в Освенциме.

Концлагерь в Освенциме был создан по личному указанию рейхсфюрера СС Гиммлера в апреле 1940 года. Он занял главное место по количеству людей, убитых гитлеровскими садистами. Так, по подсчетам историков, из 1,3 млн узников не менее 1,1 млн были зверски убиты. Большая часть из них была евреями.

В публикации приводится рассекреченный рассказ экс-узника Аушвица, старшего лейтенанта Красной армии Павла Гавриша, которому удалось бежать. По его словам, когда заключенный попадал в лагерь, он становился «рабом с номером, выколотым на груди у военнопленных или на руке у гражданских».

По рассказам Гавриша, за внутренним порядком в лагере следили немцы, а также поляки, которые отбывали сроки за бандитизм, убийства и грабеж. При этом руководство было заинтересовано в уничтожении как можно большего количества заключенных.

«Уводя команды на работы, каждый капо получал задачу уничтожить определенное число заключенных. При возвращении в лагерь каждая команда представляла собой похоронную процессию, несущую 50–100 трупов. Усердие при этом объяснялось тем, что порционы убитых оставались блоковым, капо и их приспешникам», — написал он.

Концлагерь Аушвиц в Освенциме был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. Учитывая, что большую часть заключенных составляли евреи, эта дата ежегодно отмечается как Международный день памяти жертв холокоста. Однако, как рассказал в интервью «‎Известиям»‎ посол России в Варшаве Сергей Андреев, в этом году власти Польши не пригласили представителей РФ на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима.

Он также уточнил: музей «‎Аушвиц-Биркенау»‎ еще в мае 2022 года закрыл российскую экспозицию, так как ее куратор — Музей Победы в Москве — из-за западных санкций не может переводить в Польшу плату за ее обслуживание.

Однако, по его словам, 27 января генеральный консул России в Кракове Сергей Линевич возложит венки к памятнику погибшим советским узникам Аушвица на территории бывшего лагеря и на могилы советских воинов, павших при освобождении Освенцима, на городском кладбище.

20 января сообщалось, что Ставропольский краевой суд признал геноцидом преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), в результате которых погибли 28 тыс. человек.

В конце сентября 2022 года в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о массовом убийстве мирных жителей в блокаду во время Великой Отечественной войны. Как указали следователи, они располагают данными, что представители немецких оккупационных войск нацистской Германии с 4 по 22 февраля 1942 года на территории Павловска, который с 1918 по 1944 год носил название Слуцк, совершили расстрел не менее 16 человек из числа мирного гражданского населения.

До этого, в марте, в Ростовской области суд признал действия фашистов в ходе ВОВ геноцидом. Заседание проходило на основании заявления о геноциде народов СССР в период с 1941 по 1945 год.