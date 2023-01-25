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Польша не пригласила представителей РФ на мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Власти Польши не пригласили представителей РФ на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима 27 января. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

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«Такое приглашение в посольство не поступало. Как следует из информации, размещенной на сайте музея «Аушвиц-Биркенау», в помещении, где будет проходить основное мероприятие, количество мест ограничено и они предназначаются прежде всего для приглашенных бывших узников лагеря смерти. До 2021 года в программу таких мероприятий включались выступления глав дипмиссий Израиля и России в Польше. С 2022 года нам слово не предоставляется, соответственно, в отсутствие посла России, как это повелось в последние годы, некому будет напомнить о том, что Аушвиц освобождала Красная армия», — подчеркнул дипломат.

Он уточнил: музей «‎Аушвиц-Биркенау»‎ еще в мае 2022 года закрыл российскую экспозицию, так ее куратор — Музей Победы в Москве — из-за западных санкций не может переводить в Польшу плату за ее обслуживание. При этом дирекция музея отказывается согласовывать альтернативные варианты решения этого вопроса. В этой связи содержание экспозиции в виртуальном формате размещено на сайтах посольства и генконсульства России в Кракове, пояснил посол.

«27 января Генеральный консул России в Кракове Сергей Линевич возложит венки к памятнику погибшим советским узникам Аушвица на территории бывшего лагеря и на могилы советских воинов, павших при освобождении Освенцима, на городском кладбище», — отметил Андреев.

День освобождения Освенцима Красной армией 27 января во всем мире почитается как День памяти жертв холокоста.

Подробнее читайте в интервью посла РФ в Польше «Известиям»:

«‎Некому будет напомнить о том, что Аушвиц освобождала Красная армия»‎

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