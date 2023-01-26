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Советник Пушилина Кимаковский: российские силы вошли в Угледар и закрепились на окраинах

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Российские силы вошли в Угледар и закрепились на окраинах города. Об этом в четверг, 26 января, сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

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«Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам Кимаковского, противник пытается контратаковать, но по нему работает российская артиллерия.

Ранее, 25 января, были опубликованы кадры пораженных украинских огневых позиций под Угледаром. На видео запечатлено, как российские военные проезжают мимо поля, на котором ранее располагались позиции ВСУ.

24 января военный корреспондент Александр Сладков заявил об активном наступлении армии России на артемовском и авдеевском направлениях. Также он отметил, что идет продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки, Курахова и Артемовска (украинское название — Бахмут).

Также в среду военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что донбасский фронт ВФУ ломается. В частности, он уже дал трещину в Соледаре, трещит также в Марьинке, Авдеевке и Артемовске, добавил эксперт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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