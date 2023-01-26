Британская пенсионерка умерла от переохлаждения из-за отсутствия отопления в доме

Пожилая жительница Великобритании Барбара Болтон умерла в возрасте 87 лет от последствий переохлаждения. Пенсионерка не могла позволить себе оплату отопления и попала в больницу с заболеванием легких, пишет 25 января Daily Mail.

Барбара Болтон была госпитализирована в больницу Фэрфилда 11 декабря прошлого года с заболеванием, которое вызвано переохлаждением. Помочь ей медики не смогли — семья поместила пенсионерку в больницу слишком поздно, и она умерла 5 января.

В коронерском суде Рочдейла на прошлой неделе началось расследование обстоятельств смерти женщины. В больничных ведомостях указано, что ее болезнь была связана с тем фактом, что Болтон не могла позволить себе включить отопление в доме.

17 января читатели британской газеты The Times раскритиковали советы чиновника по выживанию в холода. В этой статье представитель здравоохранения напомнил о необходимости людям старше 65 лет прогреть жилище минимум до 18 градусов при наличии хронических заболеваний. Однако англичане сочли его рекомендации банальными и в комментариях написали, что пожилым людям, которые находятся в группе риска, не по карману обогревать свои дома.

Ранее, 27 декабря, правительство Великобритании запустило рекламную кампанию на телевидении по экономии электроэнергии. Жителей страны призывают снизить температуру отопления в домах, максимально экономить свет и понижать температурный режим при стирке.

До этого, 2 декабря, газета The Independent сообщила, что британцы едят корм для домашних животных и разогревают еду на свечах из-за высоких цен и энергетического кризиса. Как отмечает издание, из-за постоянного роста счетов многим семьям приходится делать трудный выбор между оплатой отопления и еды. В результате некоторые из них вынужденно идут на крайние меры.