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Британцы раскритиковали советы чиновников по выживанию в холода

Читатели The Times раскритиковали советы британских чиновников по выживанию в холода
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Читатели британской газеты The Times 17 января раскритиковали советы чиновников по выживанию в холода. Свое мнение они высказали в комментариях на сайте издания.

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В статье The Times представитель Национальной службы здравоохранения Великобритании доктор Агостиньу де Соуза заявил о необходимости людям старше 65 лет прогреть жилище минимум до 18 градусов при наличии хронических заболеваний. Также главный метеоролог Джейсон Келли отметил, что при отсутствии возможности отапливать все комнаты нужно попытаться обогреть хотя бы гостиную в течение дня и спальню перед сном. Кроме того, по его словам, несколько тонких слоев одежды согревают лучше, чем один толстый.

«В обычную зиму преждевременно умирает 65 тыс. пожилых британцев. В этом году из-за гриппа и холодных домов ожидается 85 тыс. Кто-то лишится бабушки и дедушки», — написал Peter Taylor.

Как отметил John Spencer, советы британских чиновников являются банальными. Он считает, что людям «нужны не слова, а реальная помощь в оплате счетов и покупке одежды».

«Счета за электроэнергию выросли с £1,5 тыс. в год до £4 тыс., и мне уже приходится тратить свои сбережения. Повезло, что они у меня есть — у многих нет. Но только представьте себе, каково это, если человек со слабым здоровьем и без сбережений не может обогреть себе хотя бы одну комнату?» — задалась вопросом Linda Evans.

Richard Ward подчеркнул, что раньше даже пожилым людям, которые находятся в группе риска, было по карману обогревать свои дома. Однако в этом году они больше не могут себе этого позволить.

«У нас отопление на жидком топливе, поэтому счет удвоился. Днем у нас где-то 14 градусов. А когда мы ложимся спать, то температура падает до 13 градусов. До энергетического кризиса было примерно на два градуса выше», — пожаловался Mr K Miller.

27 декабря правительство Великобритании запустило рекламную кампанию на телевидении по экономии электроэнергии. Жителей страны призывают снизить температуру отопления в домах, максимально экономить свет и понижать температурный режим при стирке.

До этого, 2 декабря, газета The Independent сообщила, что британцы едят корм для домашних животных и разогревают еду на свечах из-за высоких цен и энергетического кризиса. Как отмечает издание, из-за постоянного роста счетов многим семьям приходится делать трудный выбор между оплатой отопления и еды. В результате некоторые из них вынужденно идут на крайние меры.

Европейские страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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