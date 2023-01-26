Корпорация Lockheed Martin увеличит производство истребителей F-16

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin намерена увеличить производство истребителей F-16 на фоне разговоров о возможных поставках самолетов на Украину. Об этом заявил главный операционный директор компании Фрэнк Сент-Джон в интервью Financial Times в среду, 25 января.

Он рассказал, что компания планирует нарастить производство F-16 в Южной Каролине для возможности пополнения запасов разных стран, которые «выберут передать [свои истребители] третьей стороне в рамках помощи в текущем конфликте». Кроме того, Сент-Джон указал, что корпорация напрямую не ведет переговоры о поставках истребителей F-16 киевскому режиму.

Ранее в этот же день журнал Der Spiegel узнал, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки. В статье приводится мнение немецкого военного эксперта Мари-Агнес Штрак-Циммерман по этому поводу.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.