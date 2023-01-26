В бундестаге раскритиковали решение поставить Украине танки Leopard 2

Решение поставить Киеву танки Leopard 2 — это еще один шаг к большей военной эскалации. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

«Пройдена очередная черта. Большинство [немецких] политиков даже не знают, что там происходит. Они не знают военной обстановки, однако делают еще один шаг к эскалации», — сказал политик.

Кроме того, по его словам, самому бундесверу не хватает танков. Около года назад канцлер Олаф Шольц пообещал выделить на нужды армии €100 млрд и поставил цель укрепить бундесвер примерно через год.

«Танков не хватает. И, конечно, это касается и Leopard 2. То есть нашим солдатам здесь просто будет не на чем тренироваться. Бундесвер должен быть готов защищаться. На это идут деньги налогоплательщиков. Нельзя просто отдать запасы бундесвера», — заметил Ян Нольте.

При этом, по мнению парламентария, складывается впечатление, что Шольца подталкивали к этому решению извне.

25 января правительство ФРГ объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. Германия готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

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«Это еще один шаг к большей военной эскалации»