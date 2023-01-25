Горсовет Луцка переименовал 17 связанных с РФ и СССР улиц

Депутаты Луцкого городского совета переименовали 17 улиц, названия которых связаны с Россией и СССР. Соответствующее решение было принято на сессии в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе Горсовета.

Отмечается, что смена названий коснулась улиц, которые, в частности, носили имена ученого-химика Дмитрия Менделеева, физика Игоря Курчатова, математика Николая Лобачевского, писателя Владимира Короленко и художника Ивана Шишкина.

Теперь этим улицам будут присвоены имена украинских общественных, религиозных и культурных деятелей, в том числе Надежды Горлицкой, Анатолия Дублянского и Юзефа Лободовского. Новые названия улиц станут действительны с 1 мая.

Общественные слушания по переименованию улицы, названной именем поэта и писателя Александра Пушкина, и обсуждение этого вопроса в форме консультаций на сайте горсовета пройдут с 1 февраля до 1 апреля.

Ранее, 29 декабря 2022 года, мэр украинского Луцка Игорь Полищук предложил депутатам горсовета переименовать улицу Пушкина, в честь исследователя истории города Вальдемара Пясецкого. Как напомнил Полищук, Пясецкий — автор более 100 статей по истории Луцка, а также автор ряда краеведческих книг и путеводителей.

В том же месяце сообщалось, что депутаты городского совета Киева внесли изменения в еще 32 топонима в украинской столице, связанных с Россией и Советским Союзом. Отмечалось, что в рамках дерусификации Киева было изменено уже 237 объектов городской инфраструктуры.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.