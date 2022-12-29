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В украинском Луцке изучат вопрос о переименовании улицы Пушкина

Мэр украинского Луцка предложил переименовать улицу Пушкина в честь исследователя города Пясецкого
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Фото: соцсети
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Мэр украинского Луцка Игорь Полищук предложил депутатам горсовета переименовать улицу, названную именем поэта и писателя Александра Пушкина, в честь исследователя истории города Вальдемара Пясецкого. Об этом он написал 29 декабря в своем Telegram-канале.

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«На рассмотрение сессии вношу проект решения о переименовании ул. Пушкина на ул. Вальдемара Пясецкого», — указал он.

Как напомнил Полищук, Пясецкий — автор более 100 статей по истории Луцка, а также автор ряда краеведческих книг и путеводителей.

Накануне в Одессе демонтировали памятник российской императрице, основательнице города Екатерине II. Также в ночь на четверг в городе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову.

Ранее, 27 декабря, в украинском городе Черновцы демонтировали бюст Пушкина. Скульптура была снята с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра.

23 декабря в Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину. По данным издания, скульптура стояла на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики на улице Гребинки. Изначально в городе было установлено два памятника поэту, первый снесли в ноябре.

16 декабря стало известно, что памятник Пушкину снесли и в Днепропетровске.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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