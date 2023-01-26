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Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду и снег в Москве в выходные

«Яндекс Погода»: пасмурная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В предстоящие выходные в Москве ожидается пасмурная и снежная погода. Об этом «Известиям» рассказали специалисты «Яндекс Погоды» в четверг, 26 января.

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«Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии «Метеум», утром 28 января жителей столицы ждет пасмурная погода. Температура воздуха составит –4 днем и –5 ночью. Скорость ветра составит 1,7 м/с. В воскресенье, 29 января, в Москве среднесуточная температура достигнет отметки –4», — уточнил руководитель сервиса Александр Ганьшин.

По прогнозам метеорологов, утром 28 января температура воздуха составит –3, а к вечеру в некоторых районах опустится до –4. Ночью москвичей ждет небольшой снег.

В воскресенье также ожидается небольшой снег в течение всего дня. Утром и днем будет до –4 градусов, а к ночи в Москве станет теплее: температура воздуха поднимется до –2 градусов.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в предстоящие выходные застанут жители Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга. При этом только в Ростове-на-Дону в субботу будет плюсовая температура.

В сибирских и уральских городах по-прежнему будет морозно. Холоднее всего — в Новосибирске (–10) и Омске (–8).

23 января руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал ослабление мороза в Москве и Подмосковье к концу недели. По его словам, снегопад в регион придет лишь ближе к 30–31 января.

В свою очередь ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям» о предполагаемой погоде в феврале. Она предположила, что минимальная температура в Москве в феврале будет не ниже –15 градусов.

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