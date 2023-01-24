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Москвичам назвали минимальную температуру в феврале

Метеоролог Позднякова: минимальная температура в Москве в феврале будет не ниже -15 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Февраль традиционно не является самым холодным месяцем года, такая прерогатива остается за январем, рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Морозы, конечно, сохранятся, но не значит, что они будут –20...-–25 градусов. В последние годы в феврале у нас таких температур не наблюдалось. Будем надеяться, что предстоящий февраль сохранит морозную погоду, но я думаю, что температура минимальная будет в пределах не ниже, чем –10...–15 градусов», — отметила она.

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23 января Позднякова рассказала, какая погода ожидается в Москве на неделе с 23 по 29 января. По ее словам, в столице будет довольно мягкая погода, существенных осадков не прогнозируется, только к концу недели может пойти слабый снег. Такая погода, как отметила метеоролог, больше характерна для последней декады февраля.

21 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в следующие два месяца в столице и остальной части Центральной России сильных морозов не ожидается. Он также допустил, что весна может прийти в центральную часть страны раньше положенных сроков.

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