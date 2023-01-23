Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на возможность ЕАЭС стать мощным полюсом многополярного мира
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В ДНР сообщили об освобождении Двуречья и Краснопольевки
Мир
Глава Евросовета назвал ближайшие недели решающими в ситуации на Украине
Спорт
Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open
Общество
Вильфанд рассказал о потеплении в Москве на этой неделе
Армия
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Политика
Рябков сообщил о скором прибытии нового американского посла в Москву
Мир
Япония заявила о сохранении желания заключить мирный договор с Москвой
Общество
В ДНР образовано УФСБ России по региону
Мир
В офисе Зеленского назвали омерзительным немецкого депутата
Армия
ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи в ЛНР
Сюжет:

Москвичам пообещали погоду «поздней декады февраля» на текущей неделе

Метеоролог Позднякова: погода в Москве на текущей неделе будет соответствовать концу февраля
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в понедельник, 23 января, рассказала «Известиям», какая погода ожидается в Москве на текущей неделе.

По ее словам, в столице ожидается довольно мягкая погода, существенных осадков не ожидается, только к концу недели может пойти слабый снег.

«Что касается температурного режима, всю неделю температура воздуха будет выше климатической нормы. Завтрашняя ночь и ночь на 26 января будут чуть морознее, когда минимальная температура в Москве будет порядка –6...–7 градусов. Что касается дневной температуры, преобладающая температура практически всю неделю будет в интервале от 0 до –5 градусов», — подчеркнула Позднякова.

Так, практически всю неделю сохранится юго-западный ветер — от слабого до умеренного.

То пар, то холод: какими аномалиями войдет в историю эта зима
Климат в России и мире становится всё более резким

«Погода в целом вполне комфортная. По характеру погоды она будет больше соответствовать последней декаде февраля, а не концу января», — заключила Позднякова.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в конце недели сразу в нескольких регионах России прогнозируется температура на 8–12 градусов выше климатической нормы.

Накануне он сообщил, что в начале недели в Москве ожидаются солнце и морозы до 3–7 градусов днем. До 25 января температурный фон будет на 2–3 градуса выше нормы, после чего он приблизится к своему нормальному значению, отметил метеоролог.

Тогда же Позднякова рассказала, что самым холодным днем в Москве станет четверг, 26 января.

21 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в следующие два месяца в столице и остальной части Центральной России сильных морозов не ожидается. Он также допустил, что весна может прийти в центральную часть страны раньше положенных сроков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023