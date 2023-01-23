Москвичам пообещали погоду «поздней декады февраля» на текущей неделе

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в понедельник, 23 января, рассказала «Известиям», какая погода ожидается в Москве на текущей неделе.

По ее словам, в столице ожидается довольно мягкая погода, существенных осадков не ожидается, только к концу недели может пойти слабый снег.

«Что касается температурного режима, всю неделю температура воздуха будет выше климатической нормы. Завтрашняя ночь и ночь на 26 января будут чуть морознее, когда минимальная температура в Москве будет порядка –6...–7 градусов. Что касается дневной температуры, преобладающая температура практически всю неделю будет в интервале от 0 до –5 градусов», — подчеркнула Позднякова.

Так, практически всю неделю сохранится юго-западный ветер — от слабого до умеренного.

«Погода в целом вполне комфортная. По характеру погоды она будет больше соответствовать последней декаде февраля, а не концу января», — заключила Позднякова.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в конце недели сразу в нескольких регионах России прогнозируется температура на 8–12 градусов выше климатической нормы.

Накануне он сообщил, что в начале недели в Москве ожидаются солнце и морозы до 3–7 градусов днем. До 25 января температурный фон будет на 2–3 градуса выше нормы, после чего он приблизится к своему нормальному значению, отметил метеоролог.

Тогда же Позднякова рассказала, что самым холодным днем в Москве станет четверг, 26 января.

21 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в следующие два месяца в столице и остальной части Центральной России сильных морозов не ожидается. Он также допустил, что весна может прийти в центральную часть страны раньше положенных сроков.