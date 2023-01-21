Синоптик Тишковец допустил наступление ранней весны в Москве

Таких сильных морозов, как на Рождество, уже не будет в Москве и остальной части Центральной России в следующие два месяца. Также возможно наступление ранней весны, рассказал 21 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«И хотя морозы будут возвращаться, но в таком очень смягченном состоянии. По моим оценкам, в феврале среднемесячная температура превысит климатическую норму на 2–3 градуса. В марте тоже примерно будет на 2–3 градуса теплее нормы», — рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Тишковец также допустил, что весна может прийти в центральную часть страны раньше положенных сроков.

20 января руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в ближайшие дни в Москве ожидается небольшое похолодание. По его словам, в течение следующей недели столбики термометров будут опускаться до –10 градусов, а лужи «превратятся в каток».

Согласно данным Гидрометцентра, в субботу, 21 января, в столице будет преобладать облачная погода с прояснениями и гололедица. Днем температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –2 до 0 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –6.