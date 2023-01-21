Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 января

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами сильная гололедица и до шести градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в субботу, 21 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от –2 до 0 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –6.

В Московской области днем ожидается от –5 до 0 градусов, ночью — до девяти градусов мороза.

Прогнозируется южный и юго-восточный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 759–760 мм ртутного столба.

Ранее, 19 января, специалисты «Яндекс Погоды» сообщили «Известиям» о пасмурной погоде и небольших заморозках в предстоящие выходные в Москве.

На следующий день руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» спрогнозировал похолодание до –10 градусов на следующей неделе.