Метеоролог предрек ослабление мороза в Москве к концу недели

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал ослабление мороза в Москве и Подмосковье к концу недели.

В беседе с телеканалом «360» в понедельник, 23 января, специалист отметил, что на текущей рабочей неделе, с 23 по 27 января, погода ожидается очень однородная.

«Здесь главенствует инерционный прогноз — завтра так же, как вчера. Но с небольшим повышением, ослаблением этого слабого мороза к концу недели», — отметил Шувалов.

По его словам, время от времени ожидаются небольшие снегопады. В ночное время температура воздуха поднимется выше, чем обычно бывает в этих числах января, до –2…–7 градусов, днем же столбики термометров будут показывать до –1…–4 градусов. Ночные морозы к концу недели смягчатся на 1,5–2 градуса. Снегопад придет лишь ближе к 30, 31 января.

В Москве и Московской области до утра вторника, 24 января, действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, пишет агентство городских новостей «Москва».

По словам Шувалова, гололедица не носит экстремального характера.

Ранее 23 января о потеплении в Москве на этой неделе рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, погода ожидается мягкая и комфортная. В первой половине недели днем прогнозируются 1–3 градуса мороза, к концу недели температура будет приближаться к 0 градусов. По словам метеоролога, гололедица начнет ослабевать в Москве с 24 января.