Реклама
Прямой эфир
Мир
Швеция и Финляндия отвергли запросы Турции по борьбе с терроризмом
Мир
В Польше заявили о планировании раздела Украины в начале СВО
Мир
В Германии предъявлено обвинение планировавшим госпереворот гражданам
Мир
Ведущий Fox News назвал вторжением миграционный кризис на южной границе США
Мир
Италия намерена отказаться от российского газа к зиме-2024/25
Мир
Лавров посоветовал Киеву прояснить свою позицию по переговорам
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В Минобороны РФ подтвердили освобождение села Краснополье в ДНР
Мир
Латвия понизит уровень дипотношений с РФ в знак солидарности с Эстонией
Наука
Пятиметровый астероид пролетит близко от Земли 26 января
Общество
Москвичам пообещали погоду «поздней декады февраля» на текущей неделе
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЕС расширить санкции против производства БПЛА РФ
Сюжет:

Метеоролог предрек ослабление мороза в Москве к концу недели

Метеоролог Шувалов спрогнозировал ослабление мороза в Москве к концу недели
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал ослабление мороза в Москве и Подмосковье к концу недели.

То пар, то холод: какими аномалиями войдет в историю эта зима
Климат в России и мире становится всё более резким

В беседе с телеканалом «360» в понедельник, 23 января, специалист отметил, что на текущей рабочей неделе, с 23 по 27 января, погода ожидается очень однородная.

«Здесь главенствует инерционный прогноз — завтра так же, как вчера. Но с небольшим повышением, ослаблением этого слабого мороза к концу недели», — отметил Шувалов.

По его словам, время от времени ожидаются небольшие снегопады. В ночное время температура воздуха поднимется выше, чем обычно бывает в этих числах января, до –2…–7 градусов, днем же столбики термометров будут показывать до –1…–4 градусов. Ночные морозы к концу недели смягчатся на 1,5–2 градуса. Снегопад придет лишь ближе к 30, 31 января.

В Москве и Московской области до утра вторника, 24 января, действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, пишет агентство городских новостей «Москва».

По словам Шувалова, гололедица не носит экстремального характера.

Ранее 23 января о потеплении в Москве на этой неделе рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, погода ожидается мягкая и комфортная. В первой половине недели днем прогнозируются 1–3 градуса мороза, к концу недели температура будет приближаться к 0 градусов. По словам метеоролога, гололедица начнет ослабевать в Москве с 24 января.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023