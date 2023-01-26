Токов закон: майнинг в жилых домах может попасть под полный запрет

Майнинг в жилых домах может подпасть под запрет — сейчас эта деятельность никак не регулируется, что чревато обесточиванием объектов из-за перегрузки электросетей. Также ее предлагается запретить в энергодефицитных регионах (например, на Кубани и в Адыгее), а субъекты России наделить полномочиями дополнительного налогообложения на добычу криптовалют. Такие предложения направила в правительство комиссия Госсовета по энергетике. Контроль необходим для снижения рисков пожаров. Законопроект о легализации майнинга прорабатываются Госдуме, а в случае одобрения кабмином, новые инициативы могут быть направлены на рассмотрение в нижнюю палату парламента в рамках отдельных законопроектов. Депутаты называют предложенные меры логичными, а эксперты в ряде случае — избыточными. Ведь работающие открыто майнеры — это предприниматели, которые вкладывают деньги в развитие инфраструктуры и бизнеса.

Энергичные запреты

В России могут ввести запрет на майнинг в жилых домах для предотвращения пожаров. В энергодефицитных регионах (к ним относятся, например, Москва и Московская область, Кубань и Адыгея) предлагают запретить эту деятельность, а субъекты РФ намерены наделить полномочиями дополнительного налогообложения на добычу криптовалют. Такие рекомендации направила комиссия по энергетике Госсовета в правительство, следует из протокола заседания от 13 декабря (есть у «Известий»).

Сейчас в России нет законодательства, которое регулирует майнинг. В Госдуме в декабре 2022-го планировали принять в первом чтении законопроект о легализации этого вида деятельности, деклараций о доходах и уплате налогов, а в доработанном варианте во втором и в третьем чтениях — в январе этого года. Но рассмотрение документа отложили, писали «Известия». Наиболее вероятно, что в случае одобрения в правительстве, предложенные в Госсовете ограничения могут быть направлены в Госдуму в рамках отдельных законопроектов, сказал «Известиям» член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

— Минэнерго последовательно выступает за законодательное регулирование майнинга. Что касается жилых домов, по информации энергокомпаний, такая деятельность может повлечь за собой отключения в связи с перегрузкой электросетей, не спроектированных под такую промышленную нагрузку, — заявили в Минэнерго.

Так, в России центром домашнего теневого майнинга стала Иркутская область, писали «Известия». Только за первую половину 2022 года на 23 пожарах в регионе было обнаружено спецоборудование для добычи криптовалют, сообщали СМИ. Антилидерами оказались Иркутск, Иркутский район, Ангарск и Усолье-Сибирское. Люди, не регистрируя свой бизнес, устанавливают в жилых помещениях и гаражах энергоемкие устройства для добычи криптовалюты, пользуясь низкими тарифами на электроэнергию для населения.

Майнинговое оборудование в объемах полноценных дата-центров потребляет критически много электроэнергии, что приводит к чрезмерным нагрузкам на энергообъекты и сети, и, как следствие, к отключению домов и даже районов от электричества, сказал Антон Ткачев.

— Решение о запрете майнинга в жилых помещениях и энергодефицитных регионах, вполне логичное следствие. Вопрос энергобезопасности, особенно для малых городов, где не всегда хватает бюджетов на восстановление и должный ремонт энергосистем и объектов энергетики, — довольно острый, — подчеркнул депутат.

Что касается частных домовладений и квартир, то помимо упомянутых рисков, здесь появляется еще и угроза воспламенения оборудования, которые могут подвергнуть опасности соседей, добавил парламентарий.

«Известия» направили запрос в правительство Кемеровской области (губернатор Сергей Цивилев — председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика»), а также в энергокомпании и администрации энергодефицитных регионов.

Проблемы и регулирование

Ситуация с майнингом в некоторых регионах России действительно становится критической, подтвердили в компании En+ ( занимается производством алюминия и электроэнергии на всех этапах). Особенно это заметно в юго-восточной части объединенной энергосистемы Сибири: там тариф на электроэнергию ниже, чем где-либо, добавили в организации.

— Майнинг становится частой причиной проблем с напряжением и приводит к аварийным отключениям и возгораниям. Сотрудники МЧС регулярно обращают внимание на возникающие по вине майнеров пожары и призывают жителей уведомлять электросетевые компании в случае подозрения на подключение криптоферм к сетям общего пользования, — подчеркнули в En+.

Именно поэтому очевидно, что сейчас для отрасли приоритетная задача состоит в решении майнинговой проблемы и разработке перечня мер контроля за деятельностью подобных объектов в составе энергосистемы, заключили в компании.

Чтобы как-то решить проблему, в России начали привлекать к ответственности за добычу криптовалют в домах, для жителей которых действуют льготные тарифы. Незаконных майнеров научились выявлять по росту объема энергопотребления и изменению профиля нагрузки, сообщал «Известиям» замглавы Минэнерго Павел Сниккарс. Когда возникают такие подозрения, в квартиру направляют инспектора, который проверяет энергоустановки, после этого жильцам либо выставят новый счет по цене электричества для бизнеса, либо доказывают этот факт через суд, отмечал замминистра.

Однако, при целесообразности предложенной на заседании комиссии Госсовета мере по запрету майнинга в неприспособленных жилых домах, ряд других инициатив могут негативно повлиять на бизнес, считает директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

По его мнению, обсуждаемый запрет майнинговой деятельности в энергодефицитных районах страны нецелесообразен, так как необходимые ограничения уже есть. Регуляторы дают разрешение на строительство крупных промышленных объектов и их подключение к энергосистеме только если их создание экономически и технически эффективно, отметил эксперт.

Предложение о наделении регионов полномочиями по дополнительному повышенному налогообложению майнинга Олег Огиенко также считает избыточным. Мера ударит по промышленным дата-центрам, которые уже платят налоги в России и оплачивают электроэнергию по тарифам для бизнеса, не оказывая негативного влияния на энергосистему, добавил эксперт.

Ранее в Минфине «Известиям» заявили, что майнеры должны платить налог на прибыль. В Госдуме, где закон о майнинге готовится к первому чтению, спорят о его ставке. Установить могут либо аналог единого налога на вмененный доход — от 7 до 15%, либо налог на прибыль — 20%.

Вместо увеличения нагрузки на бизнес, имеет смысл, напротив, дать больше возможностей майнингу развиваться в РФ, например, выделяя субсидии, считает директор российской Ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников. Работающие открыто майнеры — это предприниматели, которые вкладывают деньги в развитие инфраструктуры и бизнеса, отметил эксперт.

Параллельно с оценкой перспективности и целесообразности новых предложенных в Госсовете мер, необходимо проанализировать эффективность и востребованность уже принятых решений, сказали в НП «Совет рынка». Одним из таких шагов стала инициированная регионами дифференциация тарифов для населения в зависимости от объемов потребления электроэнергии, заключили в организации.