В Горловке восстановили подачу электричества более чем 120 тыс. абонентов
В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) более чем 120 тыс. абонентам восстановили подачу электричества, нарушенную после обстрела города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 25 января, сообщил мэр Иван Приходько.
«Только что всё запитали», — сказал он ТАСС.
Ранее в среду он написал в Telegram-канале, что Горловка полностью обесточена в результате удара ВСУ по энергосистеме города. Позднее он уточнил, что без электричества остались 124 тыс. абонентов.
23 января представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские боевики три раза за сутки обстреляли Горловку из артиллерии НАТО.
До этого, 22 января, была зафиксирована атака ВСУ шестью снарядами калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки. В результате обстрела оказался поврежден газопровод.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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