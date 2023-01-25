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Горловка полностью обесточена после обстрела со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью обесточена в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергосистеме города. Об этом в среду, 25 января, заявил мэр города Иван Приходько.

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«Горловка полностью обесточена вследствие удара со стороны ВСУ по энергосистеме города. На данный момент это вся информация. Будем держать вас в курсе событий», — написал он в своем Telegram-канале.

23 января представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские боевики три раза за сутки обстреляли Горловку из артиллерии НАТО.

За день до этого была зафиксирована атака ВСУ шестью снарядами калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки. В результате обстрела оказался поврежден газопровод.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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