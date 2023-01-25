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В Британии прошла первая акция протеста против коронации Карла III

Активисты движения Republic устроили первую акцию протеста против коронации британского короля Карла III
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Фото: REUTERS/Ed Sykes
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В Великобритании активисты устроили первую акцию протеста в отношении предстоящей коронации нового монарха Соединенного королевства Карла III. Об этом 25 января уведомило движение Republic на своем сайте.

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«Два активиста агитационной группы Republic прикрепили вывеску «избирательный участок» на ворота Букингемского дворца — первый в серии протест против коронации», — сказано в пресс-релизе.

Двухметровая вывеска призывает к проведению общественного голосования по вопросу будущего британской монархии, уточняется на сайте движения. Представитель Republic Грэм Смит подчеркнул, что на протяжении нескольких дней тысячи людей подписали петицию с требованием провести голосование. Как он добавил, ожидается, что еще десятки тысяч подпишут ее в скором времени. Смит пообещал, что акции протеста продолжатся в течение следующих недель, а в день коронации состоится крупная демонстрация.

Коронация Карла III и его супруги Камиллы в Вестминстерском аббатстве запланирована на 6 мая 2023 года. Газета The Sun писала, что коронация Карла III будет не менее масштабной, чем была у его матери Елизаветы II.

Карл III стал королем после смерти своей матери королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

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