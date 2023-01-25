В Британии прошла первая акция протеста против коронации Карла III

В Великобритании активисты устроили первую акцию протеста в отношении предстоящей коронации нового монарха Соединенного королевства Карла III. Об этом 25 января уведомило движение Republic на своем сайте.

«Два активиста агитационной группы Republic прикрепили вывеску «избирательный участок» на ворота Букингемского дворца — первый в серии протест против коронации», — сказано в пресс-релизе.

Двухметровая вывеска призывает к проведению общественного голосования по вопросу будущего британской монархии, уточняется на сайте движения. Представитель Republic Грэм Смит подчеркнул, что на протяжении нескольких дней тысячи людей подписали петицию с требованием провести голосование. Как он добавил, ожидается, что еще десятки тысяч подпишут ее в скором времени. Смит пообещал, что акции протеста продолжатся в течение следующих недель, а в день коронации состоится крупная демонстрация.

Коронация Карла III и его супруги Камиллы в Вестминстерском аббатстве запланирована на 6 мая 2023 года. Газета The Sun писала, что коронация Карла III будет не менее масштабной, чем была у его матери Елизаветы II.

Карл III стал королем после смерти своей матери королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.